Для сдерживания инфляции: Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

В пятницу, 15 сентября, руководство российского Центробанка вновь решило повысить ключевую ставку и довести её до 13% годовых. Как отметили в ЦБ, к настоящему моменту рост потребительских цен на товары и услуги в стране ускорился до 5,5% по сравнению с 5,2% в августе, а к концу года значение может достигнуть 6—7%. Регулятор намерен стабилизировать показатель вблизи целевой отметки 4% и для этого будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Как ранее заявил Владимир Путин, регулятор вынужден принимать сложные, но правильные решения для избежания неконтролируемого роста инфляции.

В пятницу, 15 сентября, совет директоров Банка России по итогам первого осеннего заседания повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 13% годовых. Значение стало самым высоким с мая 2022-го.

Согласно оценке регулятора, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Так, если в июле темп роста потребительских цен на товары и услуги достигал 4,3% в годовом выражении, то в августе показатель вырос до 5,2%, а по состоянию на 11 сентября увеличился до 5,5%.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают специалисты Центробанка, по итогам 2023-го уровень годовой инфляции в России может составить 6—7%. Между тем уже в 2024-м показатель должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого значения, прогнозируют в регуляторе.

Сложные решения

Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать. Общая экономическая деятельность при этом снижается, и ценовое давление ослабевает. Если же инфляция замедляется, Центробанк может снизить ставку для оживления деловой и потребительской активности.

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Летом 2023 года в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

Всего с июня по август валютные курсы на Московской бирже выросли на 15—20%. Причём в определённый момент стоимость доллара и евро ненадолго поднималась выше 101 и 111 рублей, а юань дорожал почти до 14 рублей. На фоне произошедшего ослабления нацвалюты в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг, что привело к общему ускорению инфляции.

В этих условиях 21 июля топ-менеджмент Центробанка на очередном заседании повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%, но уже 15 августа провел ещё одну, внеплановую встречу и поднял планку до 12% годовых. Как позже отметил президент России Владимир Путин, регулятор был вынужден пойти на такой шаг, поскольку не мог не отреагировать на инфляционные риски.

«Думаю, что (ЦБ. — RT) правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немного сдерживает экономику, развитие экономики, но... если мы упустим ситуацию, которая приведёт к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет ещё хуже... Здесь нет хороших и очень хороших решений, здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно», — подчеркнул глава государства.

РИА Новости

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 27 октября. Согласно пресс-релизу ЦБ, в дальнейшем регулятор будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. При этом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки.

«В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жёсткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году», — заявили в ЦБ.

Пока темпы роста потребительских цен остаются выше целевой отметки Центрального банка, монетарная политика регулятора продолжит оставаться относительно жёсткой, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Впрочем, нынешнего повышения ставки может оказаться достаточно для торможения инфляции, не исключил специалист.

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«Регулятор, конечно, понимает, что борьба с инфляцией сопровождается снижением доступности кредитов, столь необходимых для трансформации экономики и адаптации страны к санкциям. Тем не менее в моменте приходится чем-то жертвовать. Поэтому, думаю, до конца 2023 года послаблений в ДКП не ожидается, но и сильно задирать ставку вверх тоже не будут, если не произойдёт никаких новых шоковых событий», — предположил собеседник RT.

По его мнению, вопрос о понижении ключевой ставки может быть поднят в начале 2024 года, когда ценовое давление в экономике начнёт ослабевать под влиянием уже принятых решений. Похожей точки зрения придерживается и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Обычно эффект от повышения ключевой ставки отражается на инфляции с лагом по времени около трёх-шести месяцев. То есть если необходимый эффект будет достигнут, то примерно через полгода может начаться смягчение денежно-кредитной политики», — пояснил Чернов в разговоре с RT.

Ориентир для рубля

В момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 1,17% — до 96,2 рубля, курс евро — на 1,22%, до 102,56 рубля, а курс юаня — на 1,12%, до 13,2 рубля.

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт ужесточения ДКП увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля, утверждают эксперты.

«Повышение ключевой ставки должно привести к укреплению нацвалюты, так как все заимствования в ней станут дороже. То есть подорожают сами деньги», — подчеркнул Владимир Чернов.

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Помимо ужесточения ДКП, Центробанк с 14 сентября временно увеличил продажи иностранной валюты на рынке почти в десять раз. Кроме того, ранее правительство убедило экспортёров обменивать больше валютной выручки на рубли. Таким образом, в ближайшее время предложение иностранных денежных знаков на бирже должно увеличиться, что может сыграть в пользу снижения курсов доллара, евро и юаня.

«В сентябре имеющиеся факторы предполагают укрепление рубля. Для курса доллара ближайший ориентир — это падение ниже 93 рублей. Стоимость евро наверняка уйдёт вниз под 100 рублей, а юань подешевеет до 12,5 рубля», — предположил Михаил Зельцер.

Восстановление завершено

По данным Центробанка, экономическая активность в России продолжает расти по широкому кругу отраслей. Увеличение потребительского спроса поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках, отметили в ЦБ.

«Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем её рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», — добавили в регуляторе.

Тем не менее, как полагают в ЦБ, проводимая денежно-кредитная политика должна вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 году объём ВВП страны увеличится на 1,5—2,5%, в 2024-м — на 0,5—1,5%, в 2025-м — на 1—2%, а в 2026-м — на 1,5—2,5%.

Ранее об оживлении российской экономики в интервью RT рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в условиях внешнего давления бизнес сумел проявить гибкость и сегодня активно перестраивает цепочки поставок, платежи, расчёты и логистику. На этом фоне заметно увеличивается и объём частных инвестиций, что должно стать ключевым драйвером роста ВВП, считает министр.

«У нас хорошие цифры экономического роста получаются по этому году... Главное, мы видим: тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах... На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в общем выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — подчеркнул Решетников.