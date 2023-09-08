«Экономика адаптируется к текущим вызовам»: в правительстве заявили о восстановлении нефтегазовых доходов России

В августе 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 230 млрд рублей, а доходы казны от продажи энергоресурсов восстановились после снижения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По данным Минфина, за последний месяц лета стоимость нефти российской марки Urals поднялась до $74 за баррель и заметно превысила установленный Западом потолок в $60. Изначально Европа и страны G7 вводили это ограничение в попытке надавить на Москву и лишить её прибыли от экспорта углеводородов. Однако Россия смогла практически полностью перенаправить поставки сырья в дружественные страны и укрепить взаимодействие с альянсом ОПЕК+, что обернулось провалом западных санкций, отмечают эксперты.

В августе 2023 года доходы российского бюджета превысили объём расходов на 230 млрд рублей, заявил в пятницу, 8 сентября, председатель правительства страны Михаил Мишустин.

По его словам, за последний месяц лета ненефтегазовые поступления в казну увеличились на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысили 1,82 трлн рублей. Такие показатели премьер-министр назвал следствием активного развития экономики. При этом глава кабмина обратил внимание и на уверенный рост доходов страны от продажи энергоресурсов.

«Экономика адаптируется к текущим вызовам... Если говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория — на фоне увеличения цен на нефть — существенно опережает прошлогодние значения», — подчеркнул Мишустин.

Как следует из материалов Министерства финансов, в августе стоимость нефти российского сорта Urals впервые за год поднялась до $74 за баррель. Таким образом, котировки на $14 превысили установленный Западом потолок цен.

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Напомним, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го похожие ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки для привлечения клиентов. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35. Впрочем, уже в августе это значение сократилось до $12.

«Россия блестяще сориентировалась в новой реальности, и потолок цен со стороны ЕС и G7 не сработал. Ставка Запада на падение стоимости Urals провалилась, так как российскую нефть продолжают активно закупать Китай, Индия и другие страны БРИКС, которые затем перепродают наше сырьё той же Европе», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, непосредственно после введения западного потолка цен международный танкерный флот полностью отказался перевозить российскую нефть. Как отметил эксперт, многие компании решили перестраховаться и совсем прекратили сотрудничество с Москвой, поскольку им было до конца не понятно, как именно отчитываться перед Западом о том, по какой стоимости отгружалось сырьё.

В этих условиях на рынке появился отдельный сегмент мирового флота, который стал транспортировать только подсанкционную нефть. Речь идёт не только о российском сырье, но и, например, об иранском и о венесуэльском, пояснил Юшков.

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«Таким компаниям абсолютно всё равно, по какой цене перевозить нефть, потому что они игнорируют санкции. У них нет активов в США, нет транзакций в долларах, поэтому попадание в санкционные списки им ничем не грозит. Они понимают, что санкции могут действовать ещё очень долго, а потому решили занять этот сегмент рынка, поскольку он довольно большой и очень прибыльный», — добавил собеседник RT.

Как отмечают эксперты, помочь в восстановлении нефтегазовых доходов Москве также помогла тесная кооперация с участниками сделки ОПЕК+. Помимо России, в альянс входят больше 20 нефтедобывающих государств. В рамках соглашения стороны совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Параллельно с официальным сокращением в апреле текущего года некоторые участники сделки решили добровольно уменьшить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы сильнее всего нефтедобычу стали снижать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, решила снизить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны планируют следовать этому плану до конца текущего года.

«То есть за счёт усилий ОПЕК+ предложение нефти на мировом рынке сейчас ограниченно, тогда как глобальный спрос на энергоресурсы восстанавливается, в первую очередь со стороны Китая. Поэтому и мировые цены растут. Всё это с учётом сокращающейся скидки на Urals и привело к тому, что доходы бюджета от нефтегазового сектора у нас увеличились», — подчеркнул Игорь Юшков.

Закрепление роста

Хотя, по словам Михаила Мишустина, внешние риски для российской экономики по-прежнему «никуда не делись», наметившийся ещё с середины прошлого года рост ВВП удалось закрепить. По оценке Минэкономразвития, в июле 2023-го объём валового внутреннего продукта превысил аналогичную планку 2022-го на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.

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«В целом за семь месяцев текущего года этот показатель увеличился более чем на 2%. Основной вклад внесло промышленное производство. В июле оно выросло почти на 5%, около 6% — в июне... Всё это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам. Осваивает перспективные ниши. Расширяет действующие проекты и запускает новые», — рассказал премьер-министр.

Ранее о позитивной ситуации в экономике заявлял и президент России Владимир Путин. Причём, как отметил глава государства, стимулировать активность частного бизнеса сегодня позволяет именно улучшающееся состояние государственных финансов. По его словам, текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несёт рисков для макроэкономической стабильности. Это, в свою очередь, даёт возможность наращивать и меры социальной поддержки.

«Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами... Задача (правительства. — RT) — повышение доходов наших граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул российский лидер.