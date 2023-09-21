«Важнейший ориентир»: Путин заявил о росте зарплат в России на фоне рекордного снижения безработицы

По итогам июля 2023-го реальные заработные платы в России выросли на 10,5% в годовом выражении, а уровень безработицы впервые за всю историю опустился до 3%. По мнению президента Владимира Путина, такие результаты говорят об эффективности экономической политики властей. При этом, как отметил глава государства, страна начинает сталкиваться с дефицитом трудовых ресурсов. Эксперты связывают это с изменением экономической модели в России, поскольку в условиях структурной трансформации требуется увеличение производства и большее число работников.

В июле 2023 года заработные платы россиян в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, выросли сразу на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в четверг, 21 сентября, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Глава государства положительно оценил текущую тенденцию и призвал не только поддержать её, но и сделать устойчивой.

«Уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», — подчеркнул Путин.

По оценке властей, зарплаты в России уверенно растут на фоне продолжающегося снижения безработицы. К началу августа этот показатель опустился до 3%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений.

«Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов… Такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — добавил президент.

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Как отметил Владимир Путин, наблюдаемый в последнее время рост уровня занятости в экономике носит системный, структурный характер. Российский лидер назвал такую динамику результатом последовательных усилий властей по целому ряду направлений.

По его словам, в настоящий момент за счёт реализации инвестиционных проектов уже активно создаются новые рабочие места и развиваются форматы удалённой занятости в субъектах с исторически высокой безработицей. В частности, речь идёт о регионах Сибири, Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа.

Параллельно правительство реализует специальную программу по снижению молодёжной безработицы. На этом направлении глава государства призвал концентрировать дополнительные усилия в связи с ожидаемым ростом числа молодых людей в ближайшие годы.

«К 2030 году, например, в стране… будет 8,3 млн граждан в возрасте 20—24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас… Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии — за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму», — сказал Путин.

Также в рамках развития рынка труда власти реализуют программы повышения квалификации россиянок в декретном отпуске. Более того, с 2024 года при выходе таких женщин на работу семьи продолжат получать пособие на ребёнка до полутора лет. Помимо этого, сохранится и право на выплату по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов.

«Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции… Нужно делать всё возможное, чтобы наши герои — в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, — чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Такое же всемерное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили», — добавил Путин.

Переходная стадия

Рекордного снижения безработицы в России отчасти удалось достичь за счёт смены экономической модели в условиях санкций. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Мы постепенно отходим от сырьевой экономики и начинаем производить больше товаров с высокой добавленной стоимостью и степенью передела. Одновременно идёт перенос труда и капитала из неэффективных предприятий в эффективные. Заработало импортозамещение: меняется логистика поставок, нужны свои товары взамен импортных. Всё это требует увеличения производства и большего числа сотрудников, особенно с высокой квалификацией, поэтому появляются и новые рабочие места», — пояснил Остапкович.

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Впрочем, как отметил специалист, структурно экономика ещё не подошла к своей эффективности. Так, если одни предприятия сегодня испытывают кадровый голод, то другие, напротив, страдают от переизбытка рабочей силы и вынуждены отправлять сотрудников в отпуска за свой счёт.

«В принципе это нормальная ситуация, так как сейчас идёт структурная подгонка к новой экономике. Ничего страшного в этом нет, постепенно эта диспропорция будет исчезать», — добавил экономист.

Как ранее отметили в Центробанке, на сегодняшний день российская экономика уже полностью оправилась от прошлогодних санкционных потерь. Вместе с тем наблюдаемый сегодня дефицит свободных трудовых ресурсов в ряде ключевых отраслей может стать ограничением для дальнейшего роста, считают в ЦБ.

«Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых. Ситуация на рынке труда по-прежнему напряжённая, особенно в трудоёмких отраслях, в частности в металлургии, машиностроении, химической промышленности», — заявила 15 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Тем не менее даже в этих условиях по итогам 2023 года объём российского ВВП может увеличиться более чем на 2%, прогнозируют в Минэкономразвития. Более того, в последующие годы эта динамика продолжится, о чём в интервью RT рассказал глава ведомства Максим Решетников.

«Главное, мы видим: тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах... На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в общем выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — подчеркнул Решетников.