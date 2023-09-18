«Мы выдержали абсолютно беспрецедентное давление»: Путин заявил о полном восстановлении экономики России

Этап восстановления экономики России завершён, а общая ситуация остаётся устойчивой и сбалансированной, заявил Владимир Путин. По его словам, страна выдержала беспрецедентное внешнее давление и уже по итогам 2023 года объём ВВП РФ может вырасти на 2,5—2,8%. Также глава государства отметил улучшение ситуации с бюджетом, в частности активный рост нефтегазовых доходов казны. При этом российский лидер обратил внимание на ускорившуюся в последнее время инфляцию из-за ослабления рубля и призвал правительство вместе с Центробанком принять своевременные меры для стабилизации обстановки.

Российская экономика полностью оправилась от санкционных потерь и по итогам 2023 года может вырасти сразу на 2,5—2,8%. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания по проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку.

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке… ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, по ряду ключевых показателей ситуация в экономике уже развивается значительно лучше предыдущих оценок и прогнозов. В частности, власти фиксируют уверенный рост потребительского спроса, инвестиций в основной капитал и промышленного производства, в первую очередь за счёт обрабатывающих отраслей.

Одновременно улучшается и состояние государственных финансов, добавил российский лидер. По его словам, суммарно за первые восемь месяцев 2023 года бюджет страны был исполнен с небольшим дефицитом, но уже в августе доходы казны превысили объём расходов.

«Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета в июле — августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и — с учётом конъюнктуры на мировых рынках — продолжается (их. — RT) активный рост», — рассказал президент.

Gettyimages.ru

© Mordolff

Одной из основных проблем сейчас Владимир Путин назвал ускорение инфляции. По его мнению, наблюдаемый рост потребительских цен во многом связан с недавним ослаблением рубля, поэтому правительству и Центробанку необходимо чётко понимать причины произошедшего и своевременно принимать необходимые меры. Впрочем, даже в этих условиях общая «экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», отметил президент.

«В этой связи новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и свёрстан, исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И конечно, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — резюмировал Путин.

«У нас люди предприимчивые»

Напомним, в прошлом году после начала специальной военной операции на Украине страны Запада стали объявлять о масштабных экономических ограничениях в отношении Москвы. Всего за прошедшее время против России было введено почти 15 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры затронули, в частности, банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне изначально ряд аналитиков предрекали российской экономике мощный обвал в 2022 году — на 10—25%. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по словам Владимира Путина, некоторые специалисты прогнозировали сокращение ВВП страны и в 2023 году. Впрочем, уже в апреле стало понятно, что показатель вернётся к росту и прибавит как минимум 1,2%, а сейчас эта оценка улучшена более чем в два раза.

Как рассказал RT глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в условиях внешнего давления российский бизнес проявил гибкость и сегодня активно перестраивает цепочки поставок, платежи, расчёты и логистику. На этом фоне в стране заметно увеличился объём частных инвестиций, что стало ключевым драйвером роста ВВП, отметил министр.

«У нас хорошие цифры экономического роста получаются по этому году... Главное, мы видим: тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах... На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах, в общем, выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — добавил Решетников.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Согласно последним оценкам Минэкономразвития, с января по июль 2023 года вся промышленность в России выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а обрабатывающие производства — на 6,1%. В то же время инвестиции прибавили 7,6%, оптовая торговля — 3,5%, розничная — 2,4%, а сельское хозяйство — 1,4%.

При этом наиболее высокие темпы роста по-прежнему демонстрирует строительство: за семь месяцев 2023-го объёмы работ увеличились сразу на 8,7% в годовом выражении. Примечательно, что отрасль показала положительную динамику даже в 2022-м на фоне общего экономического спада. Как объяснил RT вице-премьер Марат Хуснуллин, внешние ограничения мешают работать, но предприниматели всё равно достаточно быстро приспособились к новым условиям.

«Многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России... В суммарном итоге плюсов от санкций у нас будет больше. Да, сегодня есть определённые проблемы, но это сделает нас более сильными и конкурентоспособными. В конечном счёте экономика страны будет развиваться лучше», — подчеркнул Хуснуллин.

Помимо ускоренной адаптации российского бизнеса, сдержать санкционный удар позволили действия властей, о чём заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, для нормализации экономической обстановки в 2022 году власти утвердили план первоочередных мер более чем из 300 различных инициатив на 12,5 трлн рублей.

Речь идёт, например, о кредитных каникулах и льготных займах для компаний, моратории на проверки предприятий и налоговых послаблениях для ряда отраслей, а также о продлении государственной программы льготной ипотеки. Наряду с этим в 2022 году были расширены меры поддержки семей с детьми и дважды проиндексированы социальные выплаты.

«Она (экономика. — RT) адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост. Что особенно значимо — с опорой на внутренний спрос. Прежде всего благодаря решениям, которые были ранее приняты по поручениям президента, оперативным действиям правительства в координации с Банком России», — подчеркнул Мишустин.