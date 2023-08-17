«Серьёзнейшая легализация»: с 2019 года самозанятые в России зарегистрировали доходы на 2,5 трлн рублей

По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых в России превысило 8 млн. С момента запуска инициативы в 2019 году её участники зарегистрировали более 2,5 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет свыше 100 млрд рублей налогов. По словам экспертов, присоединение к программе позволяет людям легализовать свой заработок и при этом получить определённые льготы от государства. Хотя сам эксперимент рассчитан на период до 2029 года, власти уже изучают возможность его продления на более долгий срок. В чём преимущества для экономики и граждан от специального налогового режима — в материале RT.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 8,1 млн. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Всего за год с небольшим количество самозанятых россиян выросло более чем в полтора раза. Причём с момента запуска программы в январе 2019 года её участники зарегистрировали доходы на сумму свыше 2,5 трлн рублей и заплатили порядка 103 млрд рублей налогов.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

«Других обязательных платежей нет. При этом получить статус самозанятого гораздо проще, чем открыть ИП, а в случае прекращения деятельности закрывать его необязательно — достаточно просто не работать. Ведь если нет выручки — нет и налога», — отметил в разговоре с RT основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

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Получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

«Перечень профессий, которые отражают пользователи в приложении, насчитывает около 140 видов деятельности, и он неограничен. Наиболее популярными являются услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, аренда квартир. Также указанный налоговый режим применяют кинологи, грумеры, диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы и другие», — говорится в материалах ФНС.

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С 1 января 2019 года россияне начали платить НПД в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В 2020-м специальный налоговый режим для самозанятых заработал во всех остальных регионах, а с 2023-го инициатива начала действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории города Байконура в Казахстане.

При этом, как отмечают в ФНС, налог на профессиональный доход востребован не только среди россиян. Так, например, число самозанятых лиц — граждан Киргизии превышает 134 тыс. человек, Белоруссии — 23 тыс., Армении и Казахстана — по 10 тыс., а Украины — 4 тыс. чел.

Больше всего самозанятых сегодня зарегистрировано в Москве (1,4 млн человек), Московской области (572 тыс.) и Санкт-Петербурге (526 тыс.). Кроме того, программа пользуется популярностью в Краснодарском крае (386 тыс. человек), Татарстане (272 тыс.), Дагестане (247 тыс.), а также Ростовской (234 тыс.), Свердловской (225 тыс.), Самарской (186 тыс.) и Новосибирской (172 тыс.) областях.

«Главный плюс в том, что человек работает на себя. Причём в стране сейчас растёт число фриланс-платформ, поэтому у людей нет проблем с тем, где предложить свои услуги. Если ты хороший профессионал, то, безусловно, твои навыки будут востребованы. У самозанятых нет трудностей с точки зрения заключения договоров и получения оплаты. Решены сразу все вопросы с налоговой, когда у тебя белый статус работы. Это привлекает многих», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Бонус для бюджета

Предполагается, что программа будет действовать до 2028 года включительно. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

Примечательно, что более половины тех, кто сегодня платит НПД, раньше вообще не регистрировали свои доходы. На фоне такого «обеления» рынка труда власти не исключают возможность продления программы после 2028-го, о чём ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это серьёзнейшая легализация. Люди поверили, людям удобно. И конечно, нужно в этом смысле продолжать смотреть на результаты… Пусть пройдёт срок эксперимента, и потом вместе решим. Конечно, будем продлевать, а вот условия нужно будет обсудить», — отметил глава кабмина.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сегодня в России неформальной деятельностью занимаются порядка 12—14 млн человек. Таким образом, возможности для дальнейшего роста числа самозанятых по-прежнему остаются значительными, считает эксперт.

«Всем занятым в неформальном секторе экономики предоставили право легализоваться, и они начинают постепенно выходить из тени под солнце. Самозанятые не только платят минимальный налог, но и, например, могут претендовать на получение кредитов, поскольку имеют возможность подтвердить свой доход. Рост числа участников программы способствует и наполняемости бюджета. Это, конечно, далеко не основная статья доходов казны, но какие-то деньги в экономику начинают идти, что хорошо», — заключил Остапкович.