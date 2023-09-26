Поток проблем: что происходит с экономикой Германии спустя год после подрыва газопроводов в Балтийском море

С момента подрыва газопроводов системы «Северный поток» организаторы диверсии так и не были официально установлены, а страны Запада стремятся увести расследование в тупик, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Ответственность за теракт может нести администрация США, которая хотела таким образом не допустить сближения России и Германии, утверждает журналист Сеймур Херш. Причём, по его информации, в Берлине изначально знали о планах Вашингтона. Теперь, спустя год после инцидента, ФРГ лишилась статуса главного газового хаба ЕС, а в результате последствий антироссийских санкций немецкая экономика ещё и перестала быть крупнейшей в Европе. Более того, как отмечают эксперты, страна начинает погружаться в рецессию, и уже в 2023 году её ВВП уйдёт в минус.

Экономика Германии погружается в рецессию и по итогам 2023 года может сократиться примерно на 0,5%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 26 сентября, отчёте немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK).

«Германская экономика, которая была ослаблена шоками цен на энергоносители, не сможет нормально развиваться в ближайшие месяцы, потому что высокие процентные ставки и замедление мировой экономики сдерживают её… Позитивное развитие (в виде восстановления потребительского спроса. — RT) происходит так поздно, что оно может лишь немного смягчить, а не предотвратить рецессию», — приводит ТАСС выдержку из доклада IMK.

Ранее к аналогичному выводу пришли и в немецком Институте мировой экономики в Киле (IfW). Аналитики организации также прогнозируют сокращение ВВП ФРГ на полпроцента в текущем году, а одним из ключевых вызовов называют ухудшение ситуации в промышленности и строительстве.

«Слабость производственного и строительного секторов оказывает давление на экономику Германии. Некоторые сегменты энергоёмкого производства уже нерентабельны и вряд ли станут таковыми снова», — отмечается в публикации IfW.

Согласно оценке немецкого Центра исследований экономики Европы (ZEW), индекс текущих экономических условий в Германии сокращается уже пятый месяц и в сентябре упал до -79,4 пункта. В последний раз такое низкое значение можно было наблюдать ещё в августе 2020 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

Болезненный разрыв

Одной из главных причин наблюдаемой рецессии в Германии стал разрыв энергетических и торговых связей Берлина с Москвой, считает политолог НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Причём, как отметил эксперт, ухудшение ситуации в немецкой экономике негативно отражается на всём Евросоюзе, поскольку ряд государств ЕС напрямую зависят от ФРГ.

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«На фоне вводимых в отношении России санкций поменялся механизм сбыта немецких товаров. Ранее производители ФРГ имели значимые позиции на российском рынке, с которого они были вынуждены уйти. Кроме того, существенно подорожала энергия из-за смены логистики и роста стоимости сырья. В этих условиях ряд немецких компаний стали переносить производства в другие страны, что в некотором роде обескровливает германскую экономику», — пояснил собеседник RT.

Как рассказал RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, вызванное санкциями удорожание энергоресурсов обернулось закрытием ряда предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку предприниматели оказались не в состоянии оплачивать растущие счета. Дополнительно ситуацию усугубило резкое повышение процентных ставок в Европе.

Рост цен на энергоносители по цепочке привёл к увеличению стоимости целого ряда других товаров и услуг. На этом фоне осенью 2022-го уровень годовой инфляции в Германии впервые за полвека поднимался выше 10%.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и во всех остальных странах ЕС. Для обуздания цен Европейский центробанк (ЕЦБ) стал резко поднимать процентные ставки, хотя до этого на протяжении длительного периода удерживал их около нуля. За счёт такого ужесточения монетарной политики заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

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Хотя к настоящему моменту годовые темпы роста цен в ФРГ замедлились до 6,1%, показатель всё ещё остаётся выше, чем было до введения антироссийских санкций (4,9%). При этом заметно подорожавшие кредиты всерьёз осложнили работу бизнеса.

«Свою роль продолжает играть и политическая неопределённость. Украинский вопрос сеет неуверенность в будущее, поэтому инвесторы боятся вкладывать деньги в немецкую экономику», — добавил Владимир Оленченко.

Потеря статуса

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Берлин вместе с другими странами Европы ввёл в отношении Москвы уже 11 пакетов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпало 54% экспорта из Европы в Россию и 58% поставок из РФ в ЕС.

Также по теме К удивлению Запада: в Кремле заявили, что Путин никогда не обсуждал с Макроном и Шольцем тему санкций Владимир Путин никогда не обсуждал тему санкций с европейскими лидерами, потому что даже в условиях жёсткого внешнего давления Россия...

В частности, ЕС ввёл эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ морем, а также запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. Своё решение в Европе объяснили желанием надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В дополнение к этому Германия остановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Одновременно Евросоюз резко уменьшил и закупки российского газа. Так, прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию. Наряду с этим ровно год назад, 26 сентября 2022-го, были подорваны магистрали системы «Северный поток», и транспортировка энергоресурса по ним стала невозможной.

«Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств — от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не гнушаются даже прямыми диверсиями», — отмечал ранее президент России Владимир Путин.

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Впрочем, даже в условиях жёсткого внешнего давления в 2022 году российская экономика сократилась не на 10—25%, как изначально полагали некоторые аналитики, а лишь на 2,1%, что оказалось даже меньше, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Причём, по оценке Минэкономразвития РФ, уже в 2023-м показатель сумеет полностью отыграть прошлогодние потери и прибавит около 2,8%.

Германия тем временем не только начала входить в рецессию, но перестала быть крупнейшей экономикой в Европе и пятой в мире, уступив это место России. Такой вывод следует из материалов Всемирного банка.

Более того, если прежде ФРГ была ключевым газовым хабом Евросоюза, контролировавшим энергетические потоки из РФ и перераспределявшим их внутри ЕС, то теперь страна практически полностью утратила этот статус. Это, в свою очередь, ударило по финансовому благополучию Германии, считает Владимир Оленченко.

«Теперь немцы вынуждены больше покупать сжиженного газа, но он обходится им гораздо дороже, чем трубопроводный из России. При этом заметно выросли расходы Берлина на транспортировку сырья, так как сейчас газ поступает сначала в Бельгию, а только потом его доставляют до Германии» — подчеркнул собеседник RT.

Делу — труба

Хотя после диверсии на «Северных потоках» Германия вместе с Данией и Швецией взялась за расследование инцидента, на сегодняшний день виновники и организаторы официально так и не были установлены. В свою очередь, призывы России к выяснению обстоятельств дела остаются без ответа, о чём во вторник сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«На наши призывы максимально оперативно провести расследование этого акта саботажа, как он фигурирует в западной терминологии... мы никаких убедительных ответов — аргументированных, субстантивных — не получаем. Наши призывы к сотрудничеству в расследовании отклоняются», — сказал глава диппредставительства.

По его словам, на Западе распространяют «небылицы» и «неправдоподобные истории», которые, «скорее всего, направлены на то, чтобы увести расследование в тупик или, как говорится, в туманную даль». При этом, как отметил Нечаев, недружественные страны «заметают под ковёр» расследования американского журналиста Сеймура Херша, который возлагает ответственность за теракт на США.

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Как пишет Херш со ссылкой на собственные источники, за счёт подрыва «Северных потоков» администрация американского президента Джо Байдена хотела уменьшить влияние России на ФРГ. Причём, по словам журналиста, канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе планов Вашингтона.

«Это произошло из-за страхов Белого дома о том, что Германия колеблется и включит поток российского газа и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её обширных и недорогих природных ресурсов. И, таким образом, последовал главный страх: что Америка потеряет своё давнее первенство в Западной Европе… Немецкий лидер был полностью осведомлён о тайном планировании разрушения трубопроводов», — написал Херш в материале, опубликованном на ресурсе Substack.

По мнению Андрея Суздальцева, немецкие политики не хотят говорить о том, кто виновен в теракте, из-за солидарности с партнёрами по НАТО. Как полагает эксперт, в Берлине спокойно отреагировали на подрыв газопроводов, поскольку «не могут бунтовать против США». Похожей точки зрения придерживается и Владимир Оленченко.

«Европейские политики достаточно слабые — им не хватает политической воли для того, чтобы довести расследование до конца и озвучить результаты. Есть и коммерческий момент: если расследование будет завершено и официально подтвердится, что организатор — это США, сразу встанет вопрос о возмещении убытков. А это сейчас невыгодно Западу ни с политической точки зрения, ни с экономической», — заключил Оленченко.