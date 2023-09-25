«Ситуация оказалась лучше ожиданий»: глава МЭР рассказал о прогнозе социально-экономического развития РФ до 2026 года

Этап восстановления российской экономики завершился, а по многим показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в 2023-м объём ВВП страны увеличится на 2,8%, а в течение следующих трёх лет показатель будет ежегодно прибавлять более 2%. Как ожидается, на протяжении этого периода реальные доходы граждан продолжат расти, а уровень безработицы будет оставаться вблизи исторического минимума. Помимо этого, министр затронул ситуацию на валютном рынке. По его мнению, для стабилизации курса рубля можно было бы использовать китайский опыт.

Экономика России полностью оправилась от прошлогодних потерь и вернулась на траекторию роста. Более того, положительная динамика продолжит сохраняться в ближайшие несколько лет. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации.

«Российская экономика завершила этап восстановления. По итогам семи месяцев (2023 года. — RT) рост ВВП — 2,1% год к году. Растёт промышленность, прежде всего за счёт обрабатывающих производств. Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство», — рассказал министр.

По его словам, в стране сохраняется инвестиционная активность: в первой половине текущего года объём вложений в экономике увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Одновременно увеличиваются объёмы кредитования бизнеса и физлиц, растёт потребительский спрос, добавил Решетников.

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Более того, согласно презентации министра, с января по июнь 2023-го денежные доходы россиян в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, выросли в среднем на 3,9% в годовом выражении. В свою очередь, уровень безработицы опустился до 3% — самой низкой отметки за всё время наблюдений.

«В целом по многим ключевым показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий. Это следствие тех решений, которые были реализованы по поручению президента страны на уровне правительства, Центрального банка и были поддержаны палатами Федерального собрания. Всё это позволило улучшить параметры прогноза (социально-экономического развития. — RT)», — подчеркнул Решетников.

Согласно обновлённой оценке министерства, вслед за прошлогодним снижением на 2,1% уже в 2023-м объём российского ВВП увеличится на 2,8%, в 2024-м и 2025-м — на 2,3%, а в 2026-м — на 2,2%. В то же время инфляция по итогам текущего года составит 7,5%, но уже в следующем должна замедлиться до 4,5%, после чего может выйти на целевой уровень 4%.

Реальные доходы россиян после снижения на 1% в 2022 году могут вырасти на 4% в 2023-м. В 2024 году показатель прибавит 3%, в 2025-м — 2,8%, а в 2026-м — 2,7%.

«В основе роста — трудовые и предпринимательские доходы, а также меры социальной поддержки. Влияние окажет и ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. Напомню, что с 1 января следующего года МРОТ увеличится на 18,5%», — пояснил Решетников.

Как ожидается, в текущем году реальные заработные платы населения вырастут в среднем на 6,2%, в 2024-м — на 2,5%, в 2025-м — на 2,6%, а в 2026-м — на 2,3%. По словам главы Минэкономразвития, увеличению этого показателя будет способствовать высокая занятость. Так, по итогам 2023-го уровень безработицы в России может незначительно подняться — до 3,1%, но в течение следующих трёх лет будет оставаться на этой отметке.

Эксперты Минэкономразвития прогнозируют и уверенное восстановление розничного товарооборота. Если в 2022 году объём торговли снизился на 6,5%, то уже в 2023-м его значение вырастет на 5,8%, в 2024-м — на 3,6%, в 2025-м — на 3,4%, а в 2026-м — на 3,5%. При этом инвестиции в текущем году должны увеличиться на 6%, в следующем — на 2,3%, а в 2025-м и 2026-м будут прибавлять по 3%.

С оглядкой на риски

Вместе с тем министр упомянул и о сохраняющихся рисках для экономики. В частности, по его мнению, внешним сдерживающим фактором может стать ослабление мировой активности. Это рискует обернуться снижением спроса и цен на российские экспортные товары, а также ослаблением рубля.

Внутренние риски во многом связаны с дефицитом кадров, отметил Максим Решетников. По его словам, с учётом прогноза развития и роста производительности к 2030 году в экономику дополнительно потребуется 2,3 млн человек. Покрывать нехватку трудовых ресурсов планируется в том числе за счёт накопленного эффекта от пенсионной реформы, повышения занятости молодёжи, миграционного притока, а также более активного привлечения на рынок труда тех, кто пока не стоит на учёте в центрах занятости.

«Ещё один риск — чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счёт ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией», — подчеркнул Решетников.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Как объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сейчас денежно-кредитные условия в России ужесточаются, поскольку Центробанк пытается сдержать инфляцию за счёт повышения ключевой ставки. Таким образом, заёмные деньги дорожают, бизнес берёт меньше кредитов на развитие производства, что может вести к замедлению роста ВВП.

Впрочем, представленный Минэкономразвития прогноз эксперт всё равно считает реалистичным. Как полагает специалист, многое будет зависеть от скорости адаптации российской экономики к изменившимся условиям.

«Сейчас экономика растёт за счёт развития отраслей и увеличения производственных мощностей. Дальше важную (роль. — RT) станет играть то, насколько успешно пройдёт переход от сырьевой модели к изготовлению и реализации товаров с высокой добавочной стоимостью. Также большое значение будут иметь процесс импортозамещения и развитие геополитической ситуации, но в целом потенциал роста у нас есть», — подчеркнул Остапкович.

Кроме того, по его словам, именно переход на новые экономические рельсы и является одной из причин наблюдаемого сейчас ускорения инфляции. Так, в связи с изменением транспортных потоков у компаний растут издержки на доставку товаров, в результате чего дорожает и конечная продукция для потребителей. Впрочем, в обозримой перспективе ситуация должна стабилизироваться, уверен эксперт.

«Думаю, примерно через год структурная перестройка экономики должна будет завершиться. В этом случае уровень инфляции тоже начнёт снижаться и может выйти на целевые 4%», — предположил Георгий Остапкович.

«Мембрана» по китайской модели

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Максим Решетников затронул и тему курсовых колебаний. По его мнению, проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счёт ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля. В этой связи министр предложил обратить внимание на опыт Китая.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда всё-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Но это исключительно наша позиция, мы её обсуждаем с Центральным банком», — рассказал Решетников.

Отметим, что сегодня в России наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: в последнее время получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

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В результате за лето валютные курсы на Московской бирже выросли на 15—20%. Причём в определённый момент курс доллара поднимался почти до 102 рублей, евро — до 111,4 рубля, а юань — почти до 14 рублей. Значения стали максимальными в марте 2022 года. Впрочем, сейчас показатели скорректировались и находятся вблизи 96, 102 и 13 рублей соответственно.

На фоне ослабления рубля и роста инфляции Центральный банк за последние полтора месяца уже дважды повышал ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых. Помимо сдерживания инфляции, такие действия ЦБ обычно приводят к росту доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), а дополнительный приток инвестиций в эти бумаги должен позитивно отражаться на динамике рубля.

Тем временем правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. Это должно приводить к росту предложения иностранных денежных знаков на бирже и способствовать снижению курсов доллара, евро и юаня.

Вместе с тем, как отметил Максим Решетников, экспортёры уже продают значительные объёмы валютной выручки и нарастить эти операции ещё сильнее не получится. В свою очередь, дальнейшее повышение процентной ставки ЦБ может стать вызовом для экономики, добавил министр. При этом, по его мнению, негативное влияние на динамику российской валюты оказывает значительный объём переводов рублей за границу.

«Сейчас у нас, как вы знаете, вообще нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж ни для физических лиц, ни для юридических лиц — там процедуры достаточно простые. В результате у нас всё больше будет рублей там, которые будут... вовлекаться в валютные игры против (курса. — RT) рубля», — пояснил Решетников.

РИА Новости

© Александр Демьянчук

Тем не менее опрошенные RT специалисты скептически оценивают возможность использования опыта КНР. По мнению аналитиков, китайскую модель будет проблематично адаптировать к российским реалиям, поэтому инициатива требует детальной проработки.

«Некий аналог китайской мембраны действительно был бы полезен для России сейчас. Обилие торговых схем, которые позволяют нам обходить санкции, приводит к тому, что вычислить объём финансовых потоков бывает затруднительно. Поэтому и продажа экспортёрами выручки не особенно эффективна, ведь сами рубли несколько бесконтрольно расползаются по разным схемам. Китайский юань при этом существует одновременно и на внешнем рынке, где доступен всем и курс определяется самим рынком, и на внутреннем, где его могут использовать лишь резиденты, а курс жёстко регулируется правительством», — рассказал RT руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

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При такой модели есть риски возникновения двух разных валютных курсов, что может критически сказаться на экономике, считает аналитик. Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Нацвалюта КНР, конечно, имеет офшорный и оншорный режимы, но всё это формы одной валюты, а сам юань входит в пул резервных валют и свободно конвертируется. У рубля такого статуса нет, а риск двойного курса при появлении китайской мембраны есть», — подчеркнул собеседник RT.

В Минэкономразвития также выступают категорически против образования двух курсов. При этом, как подчеркнул Максим Решетников, необходимо наладить чёткий мониторинг того, какой объём рублей сегодня циркулирует за рубежом и как они туда попадают.

«Сейчас у нас в полной мере этого мониторинга нет, и мы в том числе просим наших коллег из ЦБ эту систему выстроить. А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, насколько, соответственно, (растут. — RT) риски для валютного курса... Потому что, чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда, а наши импортёры для того чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь. А ещё на это накладывается дисбаланс валют, потому что наш импорт во многом идёт ещё в долларах и в евро, а поступления сюда уже всё больше идут в юанях и валютах третьих стран. И вот это всё создаёт сильное давление... Ситуация сложная... но тем не менее нам нужно выстраивать эту систему», — подчеркнул Решетников.