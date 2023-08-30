Зависшие деньги: эксперты объяснили влияние «застрявшей» в Индии валютной выручки России на курс рубля

На торгах 30 августа курс евро на Мосбирже впервые за две недели поднимался выше 105 рублей. Доллар при этом дорожал до 96,2 рубля, а юань — почти до 13,2 рубля. Наблюдаемую динамику эксперты во многом объясняют сохраняющимся дисбалансом между спросом и предложением на валютном рынке. В связи с восстановлением импорта спрос на зарубежные денежные знаки в России остаётся высоким, тогда как их поступление в страну, напротив, снижается. Более того, часть выручки российских экспортёров застряла в Индии — из-за местного законодательства компании не могут обменять или вывести заработанные в рупиях деньги, но и потратить эти средства им не на что. Впрочем, в Минэкономразвития заявили, что уже занимаются решением проблемы. По мнению экспертов, в конечном счёте сторонам удастся договориться и выручка попадёт в Россию, что позволит укрепить рубль.

В среду, 30 августа, курсы иностранных валют заметно росли на Московской бирже. Во время торгов стоимость евро поднималась на 1,5% и впервые за последние две недели достигала 105,30 рубля. Доллар, в свою очередь, дорожал на 0,8% — до 96,22 рубля, а юань — на 0,6%, до 13,17 рубля.

Всего с начала лета курсы европейской, американской и китайской валют на Мосбирже выросли примерно на 20%. При этом в середине августа показатели ненадолго поднимались до 111,42, 101,75 и 13,96 рубля соответственно — самых высоких уровней с весны 2022 года.

Хотя к настоящему моменту значения несколько скорректировались, рубль по-прежнему остаётся под давлением ряда фундаментальных факторов, утверждают эксперты. В частности, по словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, против нацвалюты играет снижающийся профицит счёта текущих операций.

Также по теме «Вера в устойчивость национальной валюты»: россияне стали чаще хранить накопления в рублях По результатам опроса ВЦИОМ, за последние полтора года доля россиян, которые хранят сбережения в рублях, выросла с 60 до 68%. При этом...

Поясним, что речь идёт о разнице между поступлением иностранной валюты из-за рубежа и её оттоком за пределы страны. По последним данным Центробанка, в июле 2023-го профицит текущего счёта составил лишь $1,8 млрд, тогда как ещё год назад сумма была почти в десять раз больше и достигала $17,8 млрд.

Ключевым фактором наблюдаемой динамики Александр Потавин называет ситуацию во внешней торговле. На сегодняшний день получаемая от экспорта зарубежная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся на рынке нехватка предложения иностранных денежных знаков привела к их удорожанию относительно рубля.

«Параллельно с этим идёт снижение продаж на бирже долларов и евро, получаемых от реализации товаров за границу. За последние полтора года доля рубля и в расчётах за экспорт из России выросла с 12 до 42%. Поэтому, несмотря на положительный торговый баланс, его валютная составляющая за последние месяцы снижается. Чем меньше приток валюты в страну, тем слабее курс рубля», — добавил Потавин.

Трудности перевода

Кроме того, одной из неочевидных причин ослабления рубля могла стать образовавшаяся в последнее время так называемая проблема зависших рупий. Об этом накануне заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6—7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — цитирует РБК экс-главу Минфина.

Михаил Задорнов

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Ранее об этой проблеме RT рассказал замминистра экономического развития страны Владимир Ильичёв. По его словам, для минимизации санкционных рисков Россия отказывается от расчётов в долларах и евро во внешней торговле и всё чаще расплачивается рублями или валютами тех стран, которым доверяет. Так, Москва уже активно задействует китайские юани в операциях с Пекином и другими партнёрами. Вместе с тем, как отметил Ильичёв, зачастую при использовании некоторых валют дружественных государств могут возникать трудности.

«Мы стараемся отказываться от доллара в торговле с арабскими государствами, хотя ситуация с расчётами, например, в дирхамах не настолько простая, как нам хотелось бы. В значительной степени мы перешли на расчёты в рупиях с Индией, однако и здесь есть определённые сложности. Они связаны с тем, что мы поставляем товаров в эту страну больше, чем закупаем у неё. В результате у наших предприятий на счетах скапливается большой объём рупий, которые пока не получается полностью использовать», — подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Также по теме «Набирает силу необратимый процесс дедолларизации»: в БРИКС договорились расширить использование нацвалют Страны БРИКС по итогам XV саммита организации договорились увеличить расчёты в нацвалютах и продолжить укрепление межбанковских...

Более того, российские компании не могут даже вывести заработанные рупии из Индии, поскольку хождение этой валюты ограничено за рубежом. Таким образом, Москва сейчас, по сути, продаёт Нью-Дели нефть и другие товары в долг, получая деньги лишь на бумаге, объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«На этом фоне у нас стало не хватать валюты, которую можно было бы потратить на импорт, что привело к дисбалансу на рынке и ослаблению рубля. В Индии закупать на такие суммы, на которые мы им продаём нефть, просто нечего. Плюс многие товары достаточно проблематично транспортировать. Между нами Гималаи, пустыни и несколько стран с отсутствующими дорогами, а везти кораблями нужно через несколько морей, в том числе по платному Суэцкому каналу и через частично блокированный Босфор», — добавил Емельянов.

Впрочем, по словам Владимира Ильичёва, власти обеих стран уже работают над устранением образовавшихся трудностей с расчётами. Опрошенные RT специалисты также уверены в скором достижении компромисса по поводу использования и вывоза рупий.

«В принципе, мы могли бы увеличить закупки индийских продовольственных товаров, например чая и риса. Также в стране выпускается ряд качественных фармацевтических препаратов. Конечно, нужно искать способы, как конвертировать рупии, но, думаю, можно будет договориться на высшем уровне и со временем решить вопрос», — предположил в беседе с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Gettyimages.ru

© MicroStockHub

Похожей точки зрения придерживается инвестбанкир и автор медиасистемы Bitkogan Евгений Коган. По его словам, обе стороны заинтересованы в разрешении проблемы, но для этого потребуется кропотливая работа российского Центробанка с индийскими властями.

«Вывоз рупий — это вопрос доброй воли регулятора и законодательства Индии, а также договорённостей между нашими центробанками. Главное — при каких именно условиях можно будет вывозить валюту. Однако в конечном счёте стороны договорятся. Что касается использования рупий, можно стимулировать туристический поток в эту страну и тем самым реализовывать валюту. Наконец, можно потребовать от Индии организации валютных свопов. С помощью этих операций получится обменивать полученные рупии, например, на те же юани и уже на них что-нибудь покупать. В любом случае рано или поздно эти деньги придут в Россию и будут играть на укрепление рубля», — подчеркнул собеседник RT.

«Нужно бороться со спекулянтами»

22 августа о необходимости стабилизировать ситуацию на валютном рынке заявил президент России Владимир Путин. По его словам, усилившиеся в последнее время колебания курсов затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан. В этой связи глава государства попросил правительство и Центральный банк своевременно принимать меры для нормализации обстановки.

«Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», — поручил Путин.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Напомним, в середине августа на фоне ажиотажного роста валютных курсов руководство ЦБ провело внеплановое заседание и повысило процентную ставку с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора должно привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам, что позволит сдержать рост потребительской активности и затормозить инфляцию, которая ускорилась из-за ослабления рубля.

Как ожидается, повышение процентной ставки ЦБ сделает вложение денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. Так, за счёт ужесточения ДКП традиционно увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно отразиться на динамике рубля.

Параллельно с действиями ЦБ правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. Предполагается, что это поможет нарастить объём иностранных денежных знаков на бирже и должно поддержать рубль.

В ближайшее время руководство страны планирует внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Если курсы вновь начнут расти, правительство может ужесточить валютный контроль и обязать экспортёров продавать крупные объёмы выручки для укрепления рубля.