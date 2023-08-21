«Вера в устойчивость национальной валюты»: россияне стали чаще хранить накопления в рублях

По результатам опроса ВЦИОМ, за последние полтора года доля россиян, которые хранят сбережения в рублях, выросла с 60 до 68%. При этом число желающих держать накопления в долларах и евро сократилось более чем в полтора раза — с 17 до 10%. Как объясняют эксперты, большинство граждан считают невыгодными условия валютных депозитов и опасаются блокировки денег на таких счетах из-за санкций. При этом даже на фоне недавних курсовых колебаний многие продолжают сохранять веру в устойчивость рубля и не ожидают его резкого ослабления в обозримом будущем, говорится в исследовании. По мнению аналитиков, сохранить стабильность на финансовом рынке должны действия правительства и Центробанка.

За последние полтора года россияне стали чаще формировать накопления в рублях и реже — в иностранной валюте. Такие данные в понедельник, 21 августа, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, если в январе 2022-го рублёвые накопления были у 60% граждан, то уже по итогам года значение выросло до 65%, а в июле 2023-го достигло 68%. В свою очередь, доля тех, кто держит сбережения в долларах, за прошедшее время упала почти вдвое — с 11 до 6%, в евро — с 6 до 4%, а в других валютах — выросла с 2 до 4%.

«Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений... В числе возможных причин — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту», — говорится в исследовании.

Причём, согласно докладу, примерно четверть респондентов (27%) сообщили об отсутствии сбережений на сегодняшний день. Впрочем, ещё в начале 2022-го об этом заявляли больше трети опрошенных (34%), свидетельствуют материалы ВЦИОМ. Как объяснил RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, россияне стали активнее откладывать деньги в связи с возросшей неопределённостью в экономике в прошлом году.

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«Для кризисных периодов характерно смещение от потребительской модели к сберегательной. Проще говоря, в периоды рыночной или геополитической турбулентности люди склонны больше сберегать, чем тратить», — пояснил аналитик.

При этом доллар и евро, по словам эксперта, стали восприниматься населением как токсичные активы. Кроме того, покупка американской и европейской валют теперь сопровождается повышенными издержками, что тоже отразилось на предпочтениях граждан.

Напомним, в 2022 году США и Европа запретили ввозить свои банкноты в Россию, поэтому предложение зарубежных денежных знаков в стране сейчас ограниченное. В этих условиях Центральный банк РФ ввёл особый порядок операций с наличной валютой.

Сегодня россияне могут снимать со счетов не больше $10 тыс., если депозит был открыт до 9 марта 2022 года. В рамках лимита деньги выдаются только в долларах и евро, независимо от валюты самого счёта, а все остальные средства можно снять в рублях. В то же время купить в банках можно только те доллары и евро, которые поступили в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года. На приобретение других зарубежных денежных знаков ограничений нет.

«Сказались и опасения реализации инфраструктурных рисков, связанных непосредственно с владением безналичными долларами и евро. Доступ к ним гипотетически мог быть ограничен вследствие санкционного фактора», — добавил Бахтин.

РИА Новости

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Между тем, как отметил специалист, за последние полтора года среди частных инвесторов многократно вырос спрос на юани и гонконгские доллары. С недавнего времени и российские банки начали предлагать населению депозиты в китайской валюте и денежных единицах дружественных стран. Тем не менее россияне пока не готовы массово переходить на новые формы сбережений, о чём RT рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Есть такое понятие, как инерция накоплений. Те, кто хранит деньги в валютных счетах, не могут сразу отказаться от привычных долларов и евро. Да, юань — это тоже мировая резервная валюта, но она ещё достаточно новый актив для россиян. Нужно время, чтобы присмотреться и привыкнуть к ней, как и к другим валютам дружественных стран. Есть и фактор наличности. Сейчас в банках пока непросто снять большую сумму бумажных юаней, а большинство россиян предпочитают иметь наличные средства и возможность оперативно их получить», — объяснил Суверов.

С оглядкой на курс

Хотя иностранные денежные знаки пользуются всё меньшей популярностью у россиян, интерес граждан к ситуации на валютном рынке вырос за последнее время. Так, в июле 2023-го за курсом доллара с разной периодичностью следили 58% опрошенных по сравнению с 51% в июне.

«Впрочем, пока доля интересующихся этой темой уступает показателям первого полугодия 2022-го. В феврале — июле минувшего года за колебаниями на валютном рынке следили 63—66%», — отметили эксперты ВЦИОМ.

С начала лета 2023 года курс доллара на Московской бирже вырос более чем на 20%. В июле он поднимался почти до 94 рублей, а в первой половине августа рост показателя продолжился, и в определённый момент значение достигало 101,75 рубля — самого высокого уровня с марта 2022-го.

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Главной причиной такого удешевления рубля стала ситуация во внешней торговле, объясняли в Центральном банке. За последнее время получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся на рынке нехватка предложения долларов, а также евро и юаней привела к их удорожанию относительно рубля.

По данным ЦБ, в связи с повышением валютных курсов в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. В результате если ещё в конце июня годовая инфляция в стране составляла 3,3%, то уже в июле показатель превысил целевую отметку 4% и к середине августа поднялся до 4,66%, говорится в материалах Минэкономразвития.

На фоне ажиотажного роста валютных курсов и повышения цен на иностранные товары в ситуацию вмешались власти. 15 августа руководство Центробанка провело внеплановое заседание и повысило процентную ставку с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора должно привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам, что позволит сдержать рост потребительской активности и затормозить инфляцию.

Одновременно повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт ужесточения ДКП увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно отразиться на динамике рубля.

Параллельно с действиями ЦБ правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину. Это, как ожидается, поможет нарастить объём долларов, евро и юаней на бирже и должно поддержать рубль.

В результате предпринятых руководством страны инициатив ситуация на валютном рынке уже несколько стабилизировалась, а стоимость доллара вернулась к 94 рублям. По мнению Сергея Суверова, нынешнее положение дел во внешней торговле по-прежнему оказывает давление на российскую валюту, но дальнейшая динамика во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и макроэкономических показателей России.

Как полагает большинство опрошенных ВЦИОМ россиян, через три месяца курс доллара может составить 95 рублей, а через год может подняться до 97 рублей. Эксперты, в свою очередь, не исключают более оптимистичный вариант развития событий.