С участием 13 банков: в России стартовало пилотное тестирование цифрового рубля

С 15 августа в России стартуют пилотные испытания цифрового рубля. В рамках эксперимента планируется опробовать ряд базовых операций, включая открытие и пополнение электронных кошельков, переводы между гражданами, а также оплату товаров и услуг. Первый этап тестирования пройдёт с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков, а в дальнейшем состав участников будет расширен. По задумке властей, с 2025 года предполагается начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот. При этом для граждан все операции с новой формой денег будут абсолютно бесплатными. Как именно будет работать электронная нацвалюта — в материале RT.

Во вторник, 15 августа, Центральный банк России начал тестировать операции с цифровыми рублями. Речь идёт о новой форме денег, которую планируется внедрить в финансовую систему и в перспективе использовать наравне с наличными и безналичными.

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей», — заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

На первом этапе эксперимента участие в нём примет ограниченный круг клиентов 13 банков. Это ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «ДОМ.РФ», Промсвязьбанк, Совкомбанк, МТС Банк, «Синара», QIWI Банк, «Ингосстрах Банк», «Ак Барс» и ТКБ.

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В рамках пилотного проекта ЦБ намерен сначала испытать ряд базовых операций с цифровым рублём, включая оплату покупок. При этом рассчитаться с помощью электронной валюты пока можно будет только в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

«Участники фокус-группы будут тестировать пополнение цифровых кошельков, переводы цифровых рублей, оплату товаров и услуг по QR-коду, возврат товаров c обратным зачислением цифровых рублей на электронный счёт клиента. Кроме того, можно будет настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей. Эксперимент позволит убедиться, что все привычные операции с денежными средствами проводятся быстро и просто», — прокомментировали RT в пресс-службе Промсвязьбанка.

По словам Ольги Скоробогатовой, на следующей стадии тестирования к системе планируется подключить ещё 19 банков. Причём список участников испытаний будет расширяться за счёт привлечения граждан и компаний.

«Если вы являетесь клиентами этих (уже участвующих в тестировании. — RT) банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в пилоте сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций», — отметила зампред ЦБ.

РИА Новости

© Мария Девахина

Пилотный проект будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. На время испытаний все операции с электронной валютой будут полностью бесплатными для граждан и бизнеса.

С 2025 года предполагается начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот. С этого момента рядовые россияне смогут и дальше пользоваться новой формой денег без комиссий, а тариф для компаний уже составит 0,3% от суммы платежа, но не превысит 1,5 тыс. рублей.

Ставку для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, установят в размере 0,2%, но не более 10 рублей. Кроме того, будет взиматься комиссия 15 рублей за переводы между юридическими лицами.

Без срока годности и отдельного курса

Отметим, что разработку электронной нацвалюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. В 2021-м власти создали прототип платформы цифрового рубля, в 2022-м были проведены первые тестовые операции между несколькими банками, а с 1 августа 2023-го в России вступил в силу закон о внедрении новой формы денег.

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Предполагается, что нововведение будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов. Одновременно цифровой рубль позволит повысить доступность и снизить стоимость услуг для граждан и бизнеса, о чём говорится в проекте Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

«С запуском цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, у которых есть и национальная цифровая валюта, и национальная система платёжных карт, и своя система быстрых платежей, и своя альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений. И мы будем продолжать внедрять выгодные, удобные сервисы для граждан, бизнеса и государства», — отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. Цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

Каждый россиянин сможет завести себе по одному такому кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка. Причём пополнять цифровой счёт граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц.

У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса. Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному.

Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту с кошелька на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе любой финансовой организации. Точно так же будет происходить обратная операция.

Чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение банка, выбрать опцию перевода, ввести имя нужного человека из списка контактов или номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить операцию. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя, рассказали в ЦБ.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

Вместе с тем, как подчеркнули в ЦБ, при проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты.

Вместо криптовалют

В отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка. В результате операции с новой валютой будут более надёжными по сравнению с другими цифровыми активами, считает директор «ВЦИОМ-Консалтинг» Алексей Верижников.

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«Решение Банка России начать в ближайшее время эмитировать цифровой рубль — своевременное. Иначе придётся отдавать территорию криптовалютам, которые, сколько их ни критикуй, особенно акцентируя то, что они ничем не обеспечены, продолжают пользоваться спросом и активно используются — причём преимущественно для различных операций в серой зоне... Будет лучше, если государство и его Центральный банк зайдут со своим предложением цифровой валюты», — отметил эксперт.

На сегодняшний день эксперименты по созданию собственной цифровой валюты проводят многие центробанки мира. Таким образом, ЦБ РФ находится в тренде и видит для себя ряд преимуществ от нововведения — такое мнение в разговоре с RT высказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Во-первых, регулятор сможет проводить точечную и быструю эмиссию денег, когда это требуется. Во-вторых, усилится контроль над банками, поскольку все проходящие в системе средства будут прозрачны для ЦБ. В-третьих, важную роль играет технологическая составляющая. Известно, что цифровые валюты других стран основаны на технологии блокчейн (единой базе данных, которая содержит информацию обо всех совершённых операциях. — RT). Эта платформа более устойчива к техническим сбоям, кибератакам и другим рискам», — объяснил Казарян.

На добровольной основе

По результатам опроса ВЦИОМ, на сегодняшний день опробовать операции с цифровым рублём уже хотела бы треть (30%) населения страны. Между тем порядка 58% россиян пока воздержались бы от использования новой формы денег — в основном потому, что на данном этапе не очень понимают её предназначение и преимущества, говорится в исследовании.

В Центробанке считают подобный скепсис естественным. Впрочем, как напомнила Эльвира Набиуллина, аналогичную реакцию граждан можно было наблюдать и при введении карт МИР, системы быстрых платежей и безналичных расчётов в целом.

«Что нужно делать? Больше разъяснять. Ну и потом люди испробуют это на практике. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольное использование. Это дополнительная возможность для людей, их выбор: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы рассчитываем, что это действительно будет удобнее и дешевле и для людей, и для бизнеса, поэтому они начнут этим пользоваться», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Анатолий Медведь

Как отметили в ЦБ, и в будущем российские власти не собираются заставлять граждан пользоваться цифровыми рублями и выводить из оборота наличные и безналичные деньги. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту также не планируется.

Более того, в Центробанке подчеркнули, что объём информации о гражданах при операциях с цифровым рублём не будет превышать аналогичный пакет данных, установленный для безналичных рублей. А все сведения (например, об остатках средств в цифровых кошельках) будут банковской тайной, как на обычных счетах.

«Речи о начале массовой слежки за деньгами россиян не идёт. Честным гражданам опасаться нечего. Цифровые технологии плотно вошли в нашу жизнь, и оплата цифровыми рублями — это следующий этап развития финансового рынка. Самое главное, что обращение этого рубля будет происходить в информационной системе Центробанка. За пределы компьютерной базы регулятора рубль уходить не будет. Это должно обеспечить хороший уровень безопасности и повысить эффективность использования бюджетных средств», — подчеркнул в интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.