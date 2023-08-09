«До конца года рост продолжится»: доля безналичных платежей в России впервые достигла 82%

По данным Центрального банка, доля безналичных расчётов в России впервые достигла 82%, а по итогам 2023 года составит 83—84%. За последние десять лет показатель вырос более чем в шесть раз, и эксперты связывают это с ускоренным развитием современных финансовых технологий в стране. Более того, аналитики не исключают, что в обозримой перспективе россияне станут ещё реже пользоваться бумажными деньгами в связи с запуском цифрового рубля. Первые испытания электронной валюты должны стартовать уже 15 августа, а с 2025 года ЦБ начнёт постепенно внедрять её в широкий оборот. Как появление новой формы денег может отразиться на гражданах, экономике и бизнесе — в материале RT.

На сегодняшний день в России доля безналичных платежей в розничном обороте достигла рекордных 82%. Об этом в среду, 9 августа, сообщила первый заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова.

«До конца 2023 года рост продолжится… Более того, мы отмечаем и видим, что клиенты, а именно граждане, как физические лица, очень просят и банки, и нас… как можно быстрее делать платёжные сервисы, которые бы вернули привычное состояние оплаты в одно касание (с помощью смартфона. — RT)», — рассказала Скоробогатова во время пресс-конференции.

По её словам, после введения 2022 году западных санкций и ухода международных платёжных систем из России с мобильными приложениями возникло много сложностей. Тем не менее люди не стали массово возвращаться к активному использованию банкнот, а по-прежнему предпочитают безналичные способы оплаты, подчеркнула зампред ЦБ.

По данным регулятора, ещё в 2013 году почти в 87% случаев россияне оплачивали свои покупки наличными. Впрочем, уже в 2018 году меньше половины всех операций проходили с использованием купюр, а в 2020-м доля бумажных денег в розничном обороте опустилась ниже 30%.

Любопытно, что ещё несколько лет назад специалисты Банка России прогнозировали увеличение доли безналичных платежей до 75% к концу 2023-го. Между тем с учётом наблюдаемой динамики по итогам текущего года показатель может достигнуть 83—84%, уверена Ольга Скоробогатова.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции, посвященной старту пилотного проекта с цифровыми рублями

РИА Новости

© Павел Бедняков

Главной причиной такого резкого отказа от банкнот за последние десять лет стало ускоренное развитие современных финансовых технологий в России, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Как пояснила эксперт, в первую очередь речь идёт о создании удобных мобильных приложений банков, появлении национальной платформы МИР, Системы быстрых платежей, мгновенных переводов с карты на карту и бесконтактных способов оплаты.

«К этому можно добавить и такое последствие развития новых платёжных технологий, как сокращение числа офлайновых офисов банков. Кроме того, совершенствование современной торговой инфраструктуры, появление онлайн-касс и эквайринга способствуют тому, что продавцы и поставщики товаров и услуг сами стали поощрять безналичную оплату», — добавила собеседница RT.

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Как отметил в интервью RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, переход на безналичные расчёты заметно ускорился во время пандемии коронавируса, когда люди стали реже пользоваться бумажными деньгами из соображений гигиены и безопасности. Так, например, в 2020 году Россия вошла в пятёрку ведущих государств мира по темпам отказа населения от бумажных денег. Страна уступила позиции только Великобритании, Канаде и Австралии.

«Переход на безналичные расчёты даёт экономике много преимуществ. Это снижение издержек по обращению банкнот, более высокая прозрачность транзакций и сокращение теневого сектора, стимулирование инноваций в финансовой сфере, повышение удобства расчётов для населения и ускорение денежного оборота. Причём дополнительно стимулировать отказ от использования наличных должен запуск цифрового рубля», — пояснил Антонов.

Цифровой эксперимент

Напомним, с 1 августа в России вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля. По словам Ольги Скоробогатовой, уже с 15-го числа Центробанк начнёт пробные испытания электронной валюты с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков. В их числе, например, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, ДОМ.РФ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, МТС-Банк и другие кредитные организации.

На первом этапе тестирования регулятор хочет испытать базовые операции с цифровым рублём. Речь идёт об открытии и пополнении электронных кошельков, переводах между гражданами, простых автоплатежах, а также оплате покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться новой формой денег пока можно будет только в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Позже в рамках эксперимента к системе планируется подключить ещё 19 банков. Причём список участников испытаний тоже будет расширяться за счёт привлечения как граждан, так и компаний.

«Если вы являетесь клиентами этих (уже участвующих в тестировании. — RT) банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в пилоте сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций», — рассказала Ольга Скоробогатова.

Отметим, что всего пилотный проект будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. При этом уже с 2025-го предполагается начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Поясним, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

Каждый россиянин сможет завести себе по одному такому кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка. Причём пополнять цифровой счёт граждане смогут на сумму до 300 тыс. рублей в месяц.

У новой формы денег при этом не будет срока годности и своего отдельного курса. Обменять цифровые рубли на бумажные клиенты смогут в два этапа в соотношении один к одному.

Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту с кошелька на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе любой финансовой организации. Точно так же будет происходить и обратная операция.

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Чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелёк через привычное мобильное приложение банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем указать сумму и подтвердить операцию. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя, рассказали в ЦБ.

Для покупки товаров или услуг с помощью электронной валюты нужно будет считать QR-код через мобильный телефон, выбрать в приложении цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить платёж. В перспективе новой формой денег можно будет рассчитываться и по бесконтактной технологии NFC, уверены в Центробанке.

При проведении операций с электронной валютой пользователи не смогут получать кешбэк. Кроме того, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, а банкам запретят выдавать в них кредиты.

«Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой», — отметили в ЦБ.

Для компаний тариф за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями установят в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, а для организаций сферы ЖКУ — 0,2%, но не более 10 рублей. При этом комиссия при переводах между юрлицами составит 15 рублей за операцию.

Как уточнили в ЦБ, утверждённые тарифы для бизнеса начнут действовать только с 1 января 2025 года. До этого момента будет установлен льготный период, все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России компании смогут проводить бесплатно.

Без принуждений

В настоящий момент уже более половины опрошенных россиян выразили готовность пользоваться электронной нацвалютой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования финансового сервиса «Выберу.ру».

«Выяснилось, что 58% готовы начать пользоваться цифровым рублём. Из них 23% сообщили, что запуск третьей валюты для них долгожданное событие, и новый вид денег привлекает их технологичностью. Ещё 20% опрошенных ждут от цифровой валюты возможности сэкономить — по заявлению Центробанка для физических лиц все транзакции будут бесплатны, а для бизнеса приём платежей будет обходиться почти в пять раз дешевле, что позволит делать скидки на товары и услуги. 15% опрошенных надеются, что использование цифрового рубля защитит их от мошенников, так как движение каждой единицы будет легко отследить», — отметили в компании.

Логотип цифрового рубля Банка России

РИА Новости

© Александр Гальперин

Тем не менее, согласно опросу, 42% респондентов всё ещё настроены скептически. Из них 29% опасаются за сохранность своих денег, а 12% не хотят, чтобы такие выплаты от государства, как пенсия и пособия, приходили в цифровых рублях.

Как ранее отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, власти видят определённый скепсис со стороны населения в отношении цифрового рубля. Впрочем, по её словам, аналогичную реакцию можно было наблюдать и при введении карт МИР, и системы быстрых платежей, и безналичных расчётов в целом.

«Это естественно. Что нужно делать — больше разъяснять, ну и потом люди испробуют это на практике. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольное использование. Это дополнительная возможность для людей, их выбор: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы рассчитываем на то, что это действительно будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса», — пояснила Набиуллина.

Как отметили в ЦБ, в будущем российские власти тоже не собираются заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями и выводить из оборота наличные и безналичные деньги. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту также не планируется.

Более того, в Центробанке заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу «тотальной слежки» за россиянами и их финансами. Так, все операции, остатки средств в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной точно так же, как обычные счета.

«Информация о расчётах и переводах будет защищена конфиденциальностью на основе действующих правил и нормативных требований. В целом введение электронной валюты создаёт новые возможности для конкуренции и инноваций на финрынке. Цифровые рубли могут способствовать развитию новых финансовых продуктов и услуг, а также привлечению инвесторов и стимулированию роста экономики. Инициатива упростит и ускорит процесс расчётов и переводов, обеспечит более удобные условия для граждан», — заключил Владислав Антонов.