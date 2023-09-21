«Для стабилизации цен»: правительство России временно ограничило вывоз бензина и дизеля из страны

С 21 сентября правительство России вводит ограничения на экспорт бензина и дизеля. Как пояснили в кабмине, мера носит временный характер и призвана обеспечить внутренний рынок необходимым объёмом горючего для снижения цен. С начала 2023 года стоимость автомобильного топлива в опте увеличилась более чем в полтора раза, а в рознице — примерно на 9%. По словам экспертов, в условиях удорожания нефти на мировом рынке российским энергетическим компаниям стало выгоднее поставлять сырьё за границу, поэтому внутри страны начал образовываться дефицит. Впрочем, инициатива властей позволит стабилизировать ситуацию, уверены аналитики.

Правительство России решило ограничить вывоз бензина и дизельного топлива из страны. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вступает в силу в четверг, 21 сентября.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо… Ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении кабмина.

Как уточнили в Министерстве энергетики, инициатива необходима для пресечения так называемого серого экспорта моторных топлив. За счёт принятой меры удастся обеспечить необходимый объём горючего в стране для удовлетворения спроса, уверены в ведомстве.

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«С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер», — подчеркнули в Минэнерго.

При этом в самом постановлении правительства предусмотрен ряд исключений. Так, например, ограничения не распространяются на экспорт горючего в страны Евразийского экономического союза, Южную Осетию и Абхазию, а также на вывоз топлива из России для оказания гуманитарной помощи.

Инициативу кабмина уже поддержали в Государственной думе, о чём заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, наблюдаемое в последнее время удорожание горючего стало серьёзным вызовом, в том числе для сельхозпроизводителей, однако решение кабмина должно нормализовать ситуацию с ценами.

«Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять (топливо. — RT) за границу. Вопрос будем держать на контроле», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Как напомнили в правительстве, ранее для стабилизации обстановки на российском рынке горючего власти уже обязали нефтяников нарастить продажи топлива внутри страны. Если прежде компании должны были реализовывать через биржу 12% от общего объёма произведённого бензина, то с 1 сентября норматив был повышен до 13%. Помимо этого, российское руководство организовало ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.

Регулируемая позиция

Отметим, что с начала 2023 года оптовые цены на бензин и дизель в России выросли более чем в полтора раза и в середине сентября обновили исторический максимум. В то же время на заправках страны стоимость горючего увеличилась в среднем на 9,4%, что вдвое превысило общий уровень инфляции. Об этом свидетельствуют материалы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и Федеральной службы статистики.

В начале осени на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Сложившееся положение дел глава государства назвал упущением кабмина, но заверил, что у властей есть план по решению проблемы.

«Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, но это регулируемая позиция... В целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время… Инструменты известны, договорённости есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме.

© Вячеслав Викторов, Фонд «Росконгресс»

Только за последние три месяца нефтяные цены на мировом рынке выросли почти на треть и сейчас находятся на самом высоком уровне с ноября 2022 года. В этих условиях российским компаниям стало прибыльнее поставлять топливо за границу, чем продавать его внутри страны, рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Поскольку значимый объём топлива уходил на экспорт, внутри страны начал образовываться дефицит. Это и привело к росту цены», — объяснил специалист.

При этом, как отмечают эксперты, дополнительным драйвером для удорожания горючего стали изменения формулы демпфирующего механизма. Этот инструмент появился ещё в 2019 году, и в рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

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Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья внутри страны бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли.

Как следует из материалов Минфина, в 2019 году выплаты компаниям из бюджета за продажу топлива внутри страны составили 282 млрд рублей, в 2020-м сумма увеличилась до 357 млрд, в 2021-м — до 675 млрд, а в 2022-м превысила 2,17 трлн. По последним оценкам, с января по август 2023-го государство возместило бизнесу почти 839 млрд рублей.

Между тем в последнее время выплаты в рамках демпфера во многом стали для нефтяников дополнительным источником дохода, и власти решили изменить параметры механизма. Об этом ещё в апреле сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — это 8 тыс. рублей на 1 т. Раньше была меньше 2 тыс. рублей. Если посмотреть, откуда берётся эта маржа, — за счёт демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Власти решили «уполовинить маржу» компаний и для этого сократили размер выплат по демпферу, что позволяет бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу 1 сентября и должны действовать до конца 2026 года. Впрочем, с учётом текущей ситуации с ценами на топливо руководство страны может внести новые изменения.

«Сейчас думаем о донастройке (демпфера. — RT). Мы обсуждаем, с какими предложениями выйти, чтобы с коллегами проработать», — заявил 11 сентября министр энергетики России Николай Шульгинов.

© Баранов Владимир/Globallook Press

Между тем, по мнению опрошенных RT специалистов, уже принятых правительством мер может оказаться достаточно для сдерживания цен на горючее в обозримой перспективе. Как отметил Сергей Пикин, сейчас в опте уже наметилось снижение стоимости топлива, поэтому в рознице бензин и дизель тоже должны как минимум перестать дорожать. Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Возможно, будет небольшое символическое уменьшение стоимости топлива на АЗС, но точно можно сказать, что таких темпов удорожания, какие были на протяжении последних месяцев, мы не увидим в ближайшее время. С учётом текущих ограничений насыщение рынка должно произойти достаточно быстро, и по мере исправления ситуации нефтяникам вновь разрешат экспортировать горючее», — предположил собеседник RT.

В целом, как полагает Сергей Пикин, власти сделают всё для того, чтобы по итогам года рост цен на топливо для потребителей вернулся к уровню инфляции. По прогнозу Центробанка, этот показатель может составить 6—7%.

«По итогам 2023 года скорость удорожания горючего в рознице должна замедлиться до средних по стране темпов роста цен на товары и услуги. Если не по всем видам топлива, то по самым популярным маркам горючего повышение стоимости должно уложиться в инфляцию», — заключил Пикин.