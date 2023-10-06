«Мы преодолели все проблемы»: Путин заявил о выходе на новый этап развития российской экономики

Российская экономика преодолела все санкционные проблемы и вышла на новый этап развития, заявил президент Владимир Путин. По его словам, уже в текущем году рост ВВП может составить под 3%. В свою очередь, уровень безработицы сократился до 3%, промышленность адаптируется к новым условиям работы, компании полностью обслуживают свои задолженности, а бюджет в III квартале вернулся к профициту. Хотя расходы казны на оборону и безопасность выросли вдвое, это не говорит о милитаризации экономики, поскольку государство полностью выполняет все остальные стратегические цели, подчеркнул Путин. При этом, как отметил российский лидер, нелегитимные ограничения против Москвы привели к снижению конкурентоспособности Европы на мировом рынке и постепенному обрушению долларовой финансовой системы.

На фоне недружественных действий со стороны Запада в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как напомнил глава государства, ещё в 2014 году после введения первых запретов со стороны ЕС на покупку европейских сельхозтоваров Россия вынуждена была начать вкладывать деньги в развитие собственного агропромышленного комплекса и сегодня полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. Аналогичная тенденция сейчас намечается и в промышленности, прежде всего в обрабатывающих отраслях, отметил Путин.

«В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития — на новой базе… Для нас очень важно этот тренд сохранить, не упустить», — подчеркнул президент.

По его словам, западные государства своими беспрецедентными ограничениями хотели развалить российскую экономику и страну в целом. Тем не менее в конечном итоге этот расчёт не оправдался.

«Даже после ударов по российской экономике… мы не только преодолели все трудности прошлого года, но и в плюс ушли. Под 3% рост экономики, безработица — 3%. Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность. Все наши компании обслуживают все свои долговые обязательства», — рассказал Путин.

Помимо этого, глава государства сообщил об улучшении ситуация с государственными финансами. Так, уже в III квартале доходы российской казны превысили объём расходов на 660 млрд рублей. Хотя по итогам всего 2023 года власти прогнозируют бюджетный дефицит, его объём будет сравнительно небольшим.

Как отметил Владимир Путин, в условиях проведения специальной военной операции России пришлось вдвое нарастить расходы на оборону и безопасность — с 3 до 6% ВВП. Впрочем, такое положение дел не говорит о милитаризации экономики, уверен глава государства.

«По году будет дефицит (бюджета. — RT), но только 1% (ВВП. — RT). Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много денег тратим на пушки и забыли про масло, — это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются», — заявил Путин.

По его словам, сдерживающее влияние на экономику пока что продолжают оказывать такие факторы, как нехватка рабочей силы, ослабление рубля и ускорение инфляции. Впрочем, как отметил президент, власти уже принимают согласованные меры для того, чтобы нивелировать эти негативные последствия.

«И Центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие», — добавил российский лидер.

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Напомним, в прошлом году после начала специальной военной операции на Украине страны Запада стали объявлять о масштабных экономических ограничениях в отношении Москвы. Всего за прошедшее время против России было введено почти 15,2 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры затронули, в частности, банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В условиях такого внешнего давления изначально ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по оценке властей, в 2023-м ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит 2,8%.

«Ускоренное восстановление связано с высоким объёмом госинвестиций в экономику. Существенно выросли соцвыплаты, растут доходы населения, соответственно, увеличивается спрос на товары и услуги. Бизнес при этом находит новые логистические пути, перестраивается с Запада на Восток, что позитивно влияет на экспортные доходы», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Отметим, что для нормализации экономической обстановки в 2022 году власти утвердили план первоочередных мер более чем из 300 различных инициатив на 12,5 трлн рублей. Помимо увеличения соцвыплат, речь идёт, например, о кредитных каникулах и льготных займах для компаний, моратории на проверки предприятий и налоговых послаблениях для ряда отраслей, а также о продлении государственной программы льготной ипотеки.

«При этом значительно увеличился объём госзаказов. Предприятия оборонной отрасли работают в полную силу. В лидерах сейчас и обрабатывающая отрасль, строительство идёт неплохо, сельское хозяйство тоже показывает хорошие результаты. Пока сложности испытывает автопром, так как ушли практически все основные иностранные бренды, но им на смену активно приходят игроки из Китая», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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По мнению Александра Абрамова, если в дальнейшем России удастся наладить более надёжные логистические цепочки и контакты с другими государствами, которые не присоединились к санкциям, это поможет ускорить темпы роста экономики. Бюджетный дефицит при этом планируется покрывать за счёт заимствований, а его сохранение на уровне ниже 5% ВВП не грозит стране никакими рисками, уверен специалист.

«Конкурентоспособность европейской экономики упала»

Примечательно, что на фоне улучшения экономической ситуации в России инициаторы санкций, напротив, начали сталкиваться с проблемами, отметил Владимир Путин. По его словам, в первую очередь ограничения против Москвы обернулись ощутимыми последствиями для Европы, где уже сегодня наблюдается стагнация, а производственный сектор ушёл в минус.

«В Федеративной Республике (Германия. — RT) — -0,1%, в прибалтийских странах — -2%, -3% даже… в Голландии, в Австрии — везде минус. Особенно большой минус в области промышленного производства: там если не катастрофа, то очень тяжёлое состояние в сфере реального производства, особенно в химической промышленности, в стекольной, в металлургической», — рассказал Владимир Путин.

Как объяснил глава государства, прежде благополучие Европы строилось на дешёвых российских энергоресурсах и на освоении китайского рынка. Вместе с тем ЕС под влиянием Вашингтона перешёл к санкционное политике в отношении Москвы и сегодня уже вынужден закупать значительную часть углеводородов у тех же США, но на 30% дороже. При этом ряд европейских предприятий начали переносить производство в Штаты ради дешёвой энергии.

«Конкурентоспособность европейской экономики упала вниз, а конкурентоспособность их главного на самом деле с точки зрения экономической составляющей конкурента — Соединённых Штатов резко возросла, и других стран, в том числе в Азии, тоже возросла. В результате утраты части своего суверенитета (европейцы. — RT) своими руками вынуждены были пойти на принятие решений себе во вред», — подчеркнул Путин.

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Оценку российского лидера подтверждают и специалисты Организации объединённых наций. Согласно опубликованному накануне докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ЕС ждёт значительное торможение экономики.

«Европа находится на грани рецессии в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики и сильного экономического ветра: основные экономики замедляются, а в Германии уже начался спад. Стагнация или падение реальной заработной платы на всём континенте, усугубляемые жёсткой экономией бюджетных средств, сдерживают рост», — говорится в исследовании.

«Система на основе доллара рушится»

По словам Владимира Путина, последствия санкционной политики в отношении России коснулись и США. Так, на фоне сокращения доли американской экономики в мировом ВВП финансовая «система на основе доллара постепенно рушится», а нелегитимные ограничения Вашингтона лишь ускорили этот процесс.

«Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, упрямством и пренебрежением ко всем остальным участникам международно-экономического общения политические, финансовые и экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь когда они ограничивают расчёты в долларах — ну а что же нам делать? Мы вынуждены рассчитываться в национальных валютах», — отметил Путин.

По его словам, обновление глобальной финансовой системы может занять продолжительное время, тем более что США «цепляются любой ценой за свои привилегии». Впрочем, в мире уже начали появляться проекты, которые будут создавать экономическую и логистическую базу для формирования новых расчётных механизмов. В качестве примера российский лидер привёл инициативу Китая «Один пояс — один путь».

«Это же объединительный лозунг — один пояс и один путь, все вместе. И мы то же самое делаем в ходе строительства Евразийского экономического сообщества: вместе думаем над тем, как объединить. А если сюда ещё подключаются страны БРИКС и ШОС — послушайте, это и есть совместная работа — Пакистан тоже принимает в этом участие — в поиске решения. Конечно, это сложная задача, это потребует времени. Но осознание того, что это выгодно всем, будет подталкивать этот процесс вперёд... В этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно», — заключил Путин.