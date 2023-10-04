Рыночное ускорение: объём продаж новых легковых автомобилей в России достиг максимума с конца 2021 года

В сентябре 2023 года спрос на новые легковые автомобили в России вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Объёмы продаж машин второй месяц подряд превышают 100 тыс. единиц и уже вышли на докризисный уровень. Эксперты связывают это с оживлением потребительской активности и массовым приходом китайских концернов в Россию. На сегодняшний день среди продаваемых в РФ новых авто доля всех иномарок из КНР вместе с отечественными моделями составляет почти 90%, хотя ещё два года назад была ниже 30%. Всего, по оценке экспертов, в 2023-м году продажи новых авто в России отыграют почти половину прошлогодних потерь и превысят 1 млн.

В сентябре 2023 года в России было продано 110,4 тыс. новых легковых автомобилей. Достигнутый показатель стал максимальным с декабря 2021-го, о чём свидетельствуют опубликованные в среду, 4 октября, данные аналитического агентства «Автостат».

«Сентябрьские продажи всего лишь на 0,6% превосходят уровень августа, но оказываются в 2,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. При этом объём авторынка второй месяц подряд превышает отметку в 100 тыс. единиц и является рекордным начиная с января 2022-го, то есть за последние почти два года», — говорится в исследовании.

Самыми продаваемыми в прошлом месяце вновь стали автомобили Lada — в общей сложности россияне приобрели почти 35 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (12,1 тыс.), Haval (11,1 тыс.), Geely (9,2 тыс.), Changan (6,1 тыс.), Omoda (5,2 тыс.), Exeed (4,5 тыс.), Jetour (1,6 тыс.), а также корейская Kia (2,4 тыс.) и японская Toyota (2,3 тыс.).

Всего за первые девять месяцев 2023-го объём продаж новых легковых машин в России увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил 717 тыс. единиц. Более того, значение оказалось почти на 15% выше, чем за весь прошлый год, когда спрос на рынке резко упал после введения западных санкций и ухода многих зарубежных брендов из страны.

РИА Новости

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Заметный рост наблюдается и на вторичном рынке. По итогам сентября продажи авто с пробегом в России увеличились на 8% в годовом выражении — до 495 тыс. единиц. Причём всего с начала 2023-го в стране было куплено свыше 4,3 млн подержанных машин. Это почти на четверть больше, чем было в январе — сентябре 2022-го.

«Всё дело в отложенном спросе. Многие оставили мысли о новом авто, когда иностранные бренды стали уходить из России, а цепочки поставок нарушались, перестраивались и зависали. Сейчас же, несмотря на высокий валютный курс, ситуация в целом стабилизировалась, и люди вновь пошли массово покупать машины», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Замена поставщиков

Наблюдаемое оживление рынка отчасти связано с резким увеличением доли продаж китайских автомобилей в стране, считают эксперты. Ещё в прошлом году автоконцерны из КНР стали уверенно занимать места ушедших из России конкурентов.

В результате если ещё в начале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, то уже по итогам сентября 2023-го 'этот показатель достиг 53%. Доля российских марок за прошедшее время выросла с 20 до 34%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3%, корейских — с 23 до 4%, японских — с 18 до 4%, а американские по-прежнему занимают лишь около 1%.

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С учётом текущих тенденций доля продаж китайского автопрома на российском рынке имеет все шансы дойти до 60%. Такую точку зрения в интервью RT выразил партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Китайские автомобили, особенно последнее поколение, по своей комплектации соответствуют ушедшим европейским, корейским и японским брендам. Конечно, пока сложно сказать, как эти автомобили покажут себя при более длительной эксплуатации, скажем, в перспективе десяти лет использования. Однако по уровню оснащения, техническим характеристикам, внешним и внутренним параметрам они вполне конкурируют с ушедшими брендами», — отметил специалист.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов. По его мнению, в долгосрочной перспективе китайские компании с высокой вероятностью смогут основательно закрепиться в России, причём не только за счёт благоприятной для них геополитической ситуации.

«В целом китайский автопром уже начал свою глобальную экспансию: медленно, но уверенно растёт конкуренция между моделями из КНР и именитыми брендами, в том числе на местных рынках. Например, в Германии сейчас активно обсуждается вопрос возможного ограничения импорта китайских автомобилей — они технологичные, доступные и уже вполне могут занять определённую долю рынка, закрыв потребности отдельных категорий покупателей», — пояснил собеседник RT.

РИА Новости

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Примечательно, что год назад около 72% продаваемых в РФ машин производилось внутри страны: 41% принадлежал отечественным брендам, а 31% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных новых авто приходилось лишь 28% продаж: 20% занимали официальные поставки, а 8% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

Сейчас произведённые в России машины занимают 45% рынка: 34% — это отечественные модели, а 11% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля ввезённых из-за границы новых авто выросла до 55%: порядка 44% занимают официальные поставки, а 11% приходится на параллельный импорт.

Причём новые импортные автомобили Россия закупает преимущественно в Китае (на долю страны приходится 86% поставок), а также в Киргизии (7%) и Казахстане (3%). В свою очередь, подержанные машины едут в основном из Японии (51%), Белоруссии (12%) и Армении (11%).

Вопрос цены

Хотя спрос на автомобили в России уверенно восстанавливается, сдерживающее влияние на рынок оказывает продолжающееся повышение цен, признают эксперты. Согласно последним подсчётам «Автостата», меньше чем за два года автомобили в России подорожали более чем в полтора раза. Так, если ещё в начале 2022-го новые легковые машины продавались в среднем по 1,99 млн рублей, а подержанные — по 670 тыс., то уже к началу 2023-го суммы выросли до 2,38 млн и 890 тыс., а по итогам лета достигли 3,13 и 1,08 млн соответственно.

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«Первая причина такой динамики — инфляция, которая с начала пандемии и событий на Украине привела к взлёту цен на производство машин. Выросла стоимость сырья, ремонта станков, поднялись зарплаты работников, да и само обслуживание авто стало дороже… Вторая причина — затруднения в логистике из недружественных стран, что привело к нарушению поставок товаров», — объяснила RT операционный директор компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская.

Кроме того, за последние несколько месяцев в России резко выросли курсы иностранных валют, а Центральный банк дважды повышал ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых. Одновременно Министерство промышленности и торговли РФ проиндексировало утилизационный сбор на автомобили, ввозимые в страну для последующей перепродажи. Для легковых машин размер платежа увеличился в среднем в 1,7—3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

«Текущая ситуация с курсом рубля, политика Центробанка и другие факторы, конечно, влияют на рынок. Учитывая текущую динамику, я думаю, что до конца года автомобили могут подорожать ещё на 10—15%», — предположил Игорь Моржаретто.

Тем не менее даже в этих условиях российский автомобильный рынок в 2023-м может отыграть почти половину прошлогодних потерь, уверены специалисты.

По данным «Автостата», если в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то в 2022-м значение упало до 626 тыс. Однако по итогам текущего года объём продаж может составить от 990 тыс. до 1,09 млн, прогнозируют в агентстве.

«В этом году мы, скорее всего, выйдем на отметку в 1 млн проданных автомобилей в целом по России. Думаю, к докризисным 1,5 млн мы сможем вернуться примерно через пару лет», — заключил Игорь Моржаретто.