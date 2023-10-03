«Оснований для беспокойства нет»: в Кремле заявили об отсутствии опасений по поводу курса рубля

Нынешнее положение дел на российском валютном рынке не вызывает опасений у руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, чрезмерное внимание к курсовым колебаниям уже стало рудиментом прошлого, а гражданам нужно привыкать жить в рублёвой зоне и не чувствовать себя слишком зависимыми от стоимости доллара. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, действия Центробанка и правительства полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, поэтому оснований для беспокойства нет. По словам экспертов, в настоящий момент определённое давление на рубль продолжает оказывать динамика внешней торговли. Тем не менее власти следят за ситуацией и в случае необходимости могут задействовать специальные меры для нормализации обстановки.

Ситуация вокруг роста курса доллара не вызывает опасений у российских властей. Об этом во вторник, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, на валютном рынке есть определённые колебания, но повышенный интерес к ним во многом связан с эмоциональной составляющей. Такое чрезмерное внимание к курсовой динамике представитель Кремля назвал «рудиментом прошлого».

«Нужно привыкать жить в рублёвой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Это первое. Второе — макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства. Поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — подчеркнул Песков.

Отметим, что на торгах вторника курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. Утром евро колебался вблизи 104,72 рубля, а доллар и юань впервые с 14 августа дорожали до 100,26 и 13,65 рубля соответственно. Впрочем, уже во второй половине дня значения опускались до 103,72, 99,06 и 13,51 рубля.

«На рубль по-прежнему давит дисбаланс между спросом и предложением на российском валютном рынке. Такая ситуация возникла на фоне ограниченности притока валютной выручки в страну», — объяснил RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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В то время как получаемая от экспорта зарубежная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, востребованность бизнеса в ней резко выросла в связи с восстановлением импорта. Усилившаяся нехватка иностранных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля в последние месяцы.

Так, с конца весны курсы евро, доллара и юаня на Мосбирже выросли примерно на 20%, а в августе ненадолго поднимались до 111,42, 101,75 и 13,96 рубля соответственно. После этого в ситуацию вмешалось руководство страны — Центральный банк дважды повысил ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых, а правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке.

Принятые решения позволили нацвалюте временно укрепиться, и уже в сентябре евро дешевел до 99,41 рубля, доллар — до 92,45, а юань — до 12,65. Между тем с начала октября показатели снова стали расти, поскольку на мировом рынке наметилось удорожание американской валюты, а нефтяные цены скорректировались после недавнего рекордного роста.

«В текущих условиях курс доллара краткосрочно может тестировать трёхзначные значения и подниматься до 101,7 рубля. Евро способен отметиться выше 105 рублей, а юань — приблизиться к 14 рублям. На этих уровнях мы можем увидеть повышенное внимание финансовых властей, у которых потенциально ещё имеются рычаги влияния на ситуацию — разовые интервенции, повышение ключевой ставки, обязательные нормативы продажи валюты для экспортёров, а также ограничения на вывод капитала», — предположил Александр Бахтин.

РИА Новости

© Мария Девахина

Впрочем, по мнению специалиста, Центробанку вместе с кабмином, возможно, и не придётся прибегать к жёстким мерам, поскольку в среднесрочной перспективе баланс факторов должен стать более благоприятным для рубля. Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«На мой взгляд, фундаментальных экономических оснований для дальнейшего ослабления рубля на сегодняшний момент нет. Поэтому правительство вряд ли будет серьёзно вмешиваться в регулирование курса. Приверженность рыночным моделям сохранится и дальше», — уверен аналитик.

Без резких движений

Как полагает Александр Бахтин, в ближайшее время должен набрать силу эффект от двух повышений ключевой ставки ЦБ. Обычно такие действия регулятора приводят к росту доходности облигаций федерального займа, а дополнительный приток инвестиций в эти бумаги может позитивно отражаться на курсе рубля.

Одновременно участники валютного рынка продолжат внимательно следить за изменением цен на нефть, а также за динамикой макроэкономических и бюджетных параметров России, добавил специалист. Наряду с этим в конце месяца поддержку рублю может оказать налоговый период, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

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«В ближайшие дни рубль может остаться под давлением, но во второй половине октября ожидаем, что российская валюта получит поддержку от крупных квартальных налоговых выплат. Экспортёры будут продавать валюту для уплаты налога на добавленный доход», — пояснил собеседник RT.

Согласно прогнозу Николая Переславского, до конца октября курс доллара будет преимущественно оставаться в коридоре 94,5—100 рублей, но может ненадолго подниматься выше этого диапазона. В свою очередь, Александр Бахтин не исключает возможность снижения стоимости американской валюты в течение месяца до 95—96 рублей, европейской — до 100 рублей, а китайской — до 13 рублей. Оптимистичной оценки придерживаются и аналитики УК «Альфа-Капитал».

«Наиболее логичным и здоровым для доллара видится диапазон 85—95 рублей. Для евро — это область 102—105 рублей, а для юаня — 13—14 рублей», — рассказали RT в компании.

Ослабления рубля не ожидают и в Министерстве финансов РФ. Напротив, специалисты ведомства считают возможной постепенную коррекцию валютных курсов к концу года и её продолжение в дальнейшем.