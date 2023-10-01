«Окажет сдерживающее воздействие на цены»: правительство России ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

С 1 октября правительство России вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Теперь при поставке различной продукции за границу компании должны будут уплачивать сбор в размере от 0 до 10% её стоимости в зависимости от ситуации на валютном рынке. Мера будет действовать до конца 2024 года и затрагивает, в частности, торговлю алкоголем, продуктами питания, драгоценными камнями и металлами. Как полагают эксперты, в условиях резких курсовых колебаний инициатива правительства позволит ограничить экспорт и обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами для сдерживания роста цен. Более того, по оценке властей, нововведение принесёт бюджету дополнительно свыше 750 млрд рублей.

В воскресенье, 1 октября, в России вступило в силу постановление правительства о введении гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Мера призвана сдержать удорожание ряда товаров и будет действовать до конца 2024 года.

«Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», — пояснили в кабмине.

Теперь при поставке товаров за границу компании должны уплачивать сбор в размере 7% от таможенной стоимости продукции, когда курс доллара превышает 95 рублей. При 90—95 рублях за доллар пошлина составит 5,5%, при 85—90 рублях — 4,5%, при 80—85 рублях — 4%, а если курс опустится ниже 80 рублей, бизнес освободят от платежа.

Нововведение касается широкого перечня товаров. В список, например, вошли рыба, яйца, овощи, фрукты, чай, кофе, злаки, готовые рыбные и мясные продукты, сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачная продукция, за исключением сигар. Кроме того, пошлины затрагивают экспорт взрывчатых веществ, каучука, резины, меха, бумаги, шёлка, шерсти, хлопка, керамики, драгоценных камней, ряда металлов и других товаров.

При этом особый режим действует в отношении экспорта удобрений. Для них ставка пошлины составит 7% при стоимости доллара ниже 80 рублей и 10% — при более высоком курсе.

Также по теме «Для стабилизации цен»: правительство России временно ограничило вывоз бензина и дизеля из страны С 21 сентября правительство России вводит ограничения на экспорт бензина и дизеля. Как пояснили в кабмине, мера носит временный...

«Мера смягчает влияние валютного курса на торговый баланс и создаёт предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее воздействие на цены на многие товары для российских потребителей», — прокомментировала глава департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Вместе с тем, по её словам, из-под действия экспортных пошлин были выведены товары высокого передела и продукция, имеющая в себестоимости значительную долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту. Кроме того, инициатива не затрагивает российских производителей фармацевтики, бытовой химии, лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки.

Более того, при необходимости параметры введённых экспортных пошлин могут быть пересмотрены для избежания проблем у компаний. Такую вероятность не исключил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Мы очень аккуратно смотрели, на самом деле, на то, чтобы это никак не повлияло на инвестиционные программы предприятий, поэтому всё достаточно сбалансированно. Но по мере реализации этого решения мы будем мониторить ситуацию и... рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались всё выверить», — приводит ТАСС слова министра.

Валютный фактор

Отметим, что сегодня в России наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: в последнее время получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

В результате за лето валютные курсы на Московской бирже выросли на 15—20%. Причём в определённый момент курс доллара впервые с марта 2022 года поднимался почти до 102 рублей, евро — до 111,4 рубля, а юаня — почти до 14 рублей. Впрочем, сейчас на фоне ряда инициатив властей показатели скорректировались и находятся вблизи 98, 103 и 13,5 рублей соответственно.

Тем не менее вслед за произошедшим ослаблением нацвалюты в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. Более того, в условиях возросших курсов местным производителям стало прибыльнее поставлять свою продукцию за границу, чем продавать её внутри страны. Как следствие, на российском рынке начала образовываться нехватка некоторых товаров, что привело к росту цен на них.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

На этом фоне ещё летом уровень годовой инфляции в России превысил целевую отметку Центробанка 4%, а на сегодняшний день уже достиг 5,74%. Более того, согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2023-го показатель поднимется до 7,5%.

Для сдерживания роста потребительских цен Центробанк за последние полтора месяца дважды повышал ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых. Действия регулятора призваны охладить потребительскую активность в стране и тем самым оказать давление на инфляцию. Одновременно введение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля должно мотивировать бизнес поставлять больше продукции на внутренний рынок, что поможет дополнительно снизить темпы удорожания товаров.

Также по теме Для сдерживания инфляции: Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых В пятницу, 15 сентября, руководство российского Центробанка вновь решило повысить ключевую ставку и довести её до 13% годовых. Как...

«Фактически эта мера является мягким ограничением экспорта, поскольку многие компании стали попросту зарабатывать на ослаблении рубля. Цель — сдержать рост инфляции, вызванной недостатком предложения определённых товаров на внутреннем рынке. Пошлины должны оказать положительное влияние, и можно ожидать, что в следующем году инфляция вернётся к цели в 4%», — предположила в интервью RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Похожую точку зрения также выразил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Причём, как полагает специалист, по определённым группам товаров можно будет наблюдать не только торможение роста цен, но даже их некоторое снижение. Речь идёт, например, о продукции чёрной металлургии и об удобрениях.

«Более того, в этой инициативе есть и фискальный смысл. Он заключается в том, чтобы дополнительно наполнить бюджет за счёт взимания пошлин с компаний», — добавил собеседник RT.

29 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Как следует из пояснительной записки к документу, введение гибкой экспортной пошлины должно принести казне порядка 755 млрд рублей. Из них 151 млрд может поступить уже до конца 2023-го, а 604 млрд — в 2024-м.