ЕС и США начнут работу по передаче Украине доходов от активов России

Евросоюз и США договорились начать работу по изучению возможности передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

«Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любую экстраординарную прибыль частных компаний, полученную от замороженных российских активов», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бельгия создаст фонд помощи Украине с использованием доходов российских активов.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает опции по использованию российских активов для помощи Киеву.