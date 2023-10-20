ЕС и США начнут работу по передаче Украине доходов от активов России
Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.
«Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любую экстраординарную прибыль частных компаний, полученную от замороженных российских активов», — приводит текст документа ТАСС.
Ранее сообщалось, что Бельгия создаст фонд помощи Украине с использованием доходов российских активов.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает опции по использованию российских активов для помощи Киеву.