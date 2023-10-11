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Бельгия создаст фонд помощи Украине с использованием доходов российских активов

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Премьер Бельгии Александр де Кро объявил о создании фонда помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.
Бельгия создаст фонд помощи Украине с использованием доходов российских активов
  • AP
  • © Yves Herman

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы создадим фонд на общую сумму €1,7 млрд. Этот фонд будет финансироваться за счёт миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов», — сказал премьер.

По его словам, получаемые налоги от доходов на 100% должны передаваться Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».

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