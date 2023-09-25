«Теряют суверенитет»: в России отреагировали на заявление главы МИД Финляндии о влиянии санкций на простых россиян

Финляндия будет терпеть экономические и политические убытки из-за поддержки курса Запада в части антироссийских санкций, заявили в Госдуме. Таким образом в парламенте прокомментировали слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая заявила о влиянии санкций на простых россиян. Комментируя это заявление, в Совфеде напомнили о прежних отношениях добрососедства между Москвой и Хельсинки, от которых народы обеих стран только выигрывали.

В России заявили, что Финляндия оказалась готова терпеть экономические и политические убытки в соответствии с курсом, который для Хельсинки выбрал Запад.

Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя слова главы МИД Финляндии о вреде санкций для простых людей.

«Заявление это говорит о том, что Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, сейчас Финляндия входит в орбиту тех стран, которые проводят ярую антироссийскую политику.

«Руководство Финляндии становится на путь русофобии в ущерб своим гражданам, в ущерб развитию туризма, экономики», — отметил Водолацкий.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post признала, что санкции Запада создают проблемы для простых людей.

«Да, санкции вредят обычным людям. И в случае такой страны, как Россия, можно легко сказать, что это, вероятно, несправедливо, потому что Россия не является нормальной демократией», — заявила финский дипломат.

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В то же время Валтонен усомнилась в том, что у Финляндии «есть выбор» в вопросе введения санкций против России.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди призвала Финляндию переосмыслить происходящие в стране процессы.

«В России помнят те времена, когда отношения между Финляндией и Россией были примером для других стран. И народы наших государств от этого мирного и эффективного добрососедства только выигрывали», — сказала сенатор.

В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что на Западе «честно начали сознаваться в том, что санкции направлены против людей».

«Каждый пакет санкций принимался, и к нему в дополнение подчёркивалось, что санкции носят целевой характер, и прикладывались списки, против кого персонально вводились санкции. А теперь честно признали, что все списки для отвода глаз, а направлены они против всех граждан России», — сказал эксперт в беседе с RT.

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Светов также высказал мнение, что заявление главы МИД Финляндии говорит об отсутствии у Хельсинки собственной воли в принятии решений.

«Самостоятельности у Финляндии в этих вопросах нет. Приказано — выполняем», — сказал Светов.

«Нанесение ущерба именно простым россиянам»

Своим заявлением Валтонен прокомментировала решение Финляндии и ряда других государств ввести запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Поводом для этого шага стала публикация рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС зарегистрированных в РФ машин.

В МИД России заявили, что ряд утверждённых Еврокомиссией ограничительных мер направлен непосредственно против простых россиян.

«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти «разъяснения» по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», — говорилось в сообщении МИД, опубликованном 18 сентября.

Как отметили дипломаты, стало очевидным стремление руководства ЕС «возвести в Европе новый железный занавес, максимально ограничив возможности общения между людьми».

«Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придётся в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги», — подытожили в МИД РФ.