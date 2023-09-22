ERR: российский автомобиль развернули на границе Эстонии впервые после запрета
Об этом информирует ERR.
Отмечается, что водитель, пытавшийся проехать через пограничный пункт на автомобиле с российскими номерами, заявил, что является сотрудником посольства.
По данным портала, во время проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт.
«Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещён в связи с санкциями», — говорится в публикации.
Ранее в МВД Эстонии заявили, что авто с российскими номерами нужно поставить на учёт или вывезти.
Также в МВД Эстонии отметили, что не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами.