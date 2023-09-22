ERR: российский автомобиль развернули на границе Эстонии впервые после запрета

Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета.

Об этом информирует ERR.

Отмечается, что водитель, пытавшийся проехать через пограничный пункт на автомобиле с российскими номерами, заявил, что является сотрудником посольства.

По данным портала, во время проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт.

«Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещён в связи с санкциями», — говорится в публикации.

Ранее в МВД Эстонии заявили, что авто с российскими номерами нужно поставить на учёт или вывезти.

Также в МВД Эстонии отметили, что не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами.