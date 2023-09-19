МВД: Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.