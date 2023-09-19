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МВД: Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами

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Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами.
МВД: Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

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