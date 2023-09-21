МВД Эстонии: авто с российскими номерами нужно поставить на учёт или вывезти
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Об этом сообщил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«Все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учёт в Эстонии или вывезти его в Россию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.