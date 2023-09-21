МВД Эстонии: авто с российскими номерами нужно поставить на учёт или вывезти

Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из страны.

Об этом сообщил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учёт в Эстонии или вывезти его в Россию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.