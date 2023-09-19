Yle: за выходные в Финляндию не пропустили 37 зарегистрированных в России машин
- РИА Новости
Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на данные таможни.
«За прошедшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в Россию или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию», — говорится в сообщении.
По данным таможни, после введения запрета на въезд российских автомобилей интенсивность движения на границе заметно спала.
Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.