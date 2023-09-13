«Опережает моду на абсурдные запреты»: как в Европе оценили ограничения на ввоз россиянами в ЕС личного транспорта

Ограничения Брюсселя на ввоз гражданами России в ЕС личного транспорта и ряда других вещей являются проявлением расизма, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Ранее в ЕК пояснили, что россиянам нельзя провозить в союз ряд личных вещей, в том числе зарегистрированные в РФ автомобили. В Кремле назвали запреты чрезвычайными «с точки зрения здравого смысла». По мнению экспертов, несмотря на крайне антироссийскую политическую линию Брюсселя, в странах Евросоюза весьма велико количество людей, адекватно воспринимающих ситуацию, однако они не допущены к системе принятия решений.

Запрет Еврокомиссии на ввоз россиянами в ЕС личного транспорта и ряда других вещей является проявлением расизма, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Россиянам, всем россиянам, запрещено ввозить в ЕС машину, мобильный телефон и даже туалетную бумагу... Больше никаких громких разговоров о «несмешении народов». Расизм и обобщения теперь разрешены, если только они антироссийские! Вот такие «европейские ценности», да?! Всё это направлено на одно: увеличить напряжённость, поддержать войну, подчиниться программе американских неоконсерваторов!» — написал французский политик в своём микроблоге в соцсети X.

Под постом Филиппо немало европейских пользователей оставили свои комментарии с критикой антироссийских запретов ЕС. В частности, один из них предположил, что скоро Брюссель объявит опасным «дышать русским воздухом».

«Ах, ЕС всегда опережает моду на абсурдные запреты! Скоро нам скажут, что дышать русским воздухом может тоже быть опасно для европейцев. По-прежнему приятно видеть, как некоторые европейские политики играют в русскую рулетку (и здесь нет игры слов) в международных отношениях. Урсула — поборница «европейских ценностей» или мастер дипломатических ошибок?» — говорится в одном из комментариев под постом Филиппо.

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В свою очередь, другой пользователь называет антироссийские запреты ЕС русофобией.

«Что это, если не русофобия… Видимо, скоро слово «русский» будет под запретом… И никто не выступает против этой новой нелепицы… Никакой поддержки русскому народу… Как низко…» — пишет он.

Со своей стороны, ещё один участник обсуждения под постом Филиппо, комментируя антироссийские ограничения, заявил, что брюссельским руководителям сложно признаться в том, что «они проиграли».

Другой пользователь назвал ограничения ЕС против российских граждан «полным идиотизмом».

«Можно ли представить, что кто-то путешествует без телефона, чемодана... Теперь представляете, что по этому поводу должны думать простые граждане России? Это всё равно что решить, что ни одному россиянину нельзя въехать в ЕС. Разгром на Украине заставляет Урсулу терять голову», — подчеркнул он.

Детали ограничений

Напомним: 8 сентября Евросоюз в пояснительной записке сообщил, что запретил россиянам ввозить ряд личных вещей, в том числе зарегистрированные в России автомобили. В документе, в котором изложены ответы на часто задаваемые вопросы, объясняется, могут ли граждане России «временно ввозить» в Европейский союз личные вещи и транспортные средства, «например, в туристических целях».

«Нет. Статья 3i Регламента Совета (Европейского союза. — RT) 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они происходят или экспортируются из России. К ним относятся транспортные средства (автомобили), подпадающие под код 8703. Ограниченное исключение существует в отношении приобретения товаров в России для личного пользования гражданами государств-членов (ЕС. — RT) и их ближайшими родственниками… Помимо уже истёкшего переходного периода, никаких других исключений не предусмотрено, и импорт вышеупомянутых товаров из России запрещён», — говорится в документе.

При этом «не имеет значения», является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если таковые «происходят или экспортируются из России», заявили в Брюсселе.

«Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания в (Европейском. — RT) союзе и, соответственно, таможенные процедуры, под которые они будут помещены (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), также не имеют значения», — говорится в пояснении.

Из документа также формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, в том числе для личного пользования: телефоны, ноутбуки, одежду или средства гигиены.

Однако позднее в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

В частности, в обновлённых пояснениях отмечается, что по поводу ввоза товаров для личного пользования, таких как одежда или предметы личной гигиены, необходимо применять запрет «разумным образом».

В постпредстве РФ отметили, что новые формулировки не улучшают ситуацию для россиян.

«Понятно, что вся эта чехарда продиктована стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами-членами в контексте их имплементации. Для нас же значение имеет только одно — ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт», — цитирует заявление РИА Новости.

В Кремле осудили запреты Брюсселя, назвав их чрезвычайными «с точки зрения здравого смысла».

Кремль

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«Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

В свою очередь, в МИД РФ назвали такую линию поведения ЕС расизмом.

«Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии ТАСС.

В Совфеде, со своей стороны, подчеркнули, что эта ситуация «совершенно точно» будет вписана «наиболее чёрным цветом» во всю историю неправовых действий Евросоюза по отношению к России.

«В отличие от предыдущих пакетов санкций, которые так или иначе никогда не носили справедливого и правового характера, сейчас эти санкции де-факто и де-юре распространяются на всех без исключения граждан России вне зависимости от того, с какими они намерениями въезжают на территорию стран ЕС, чем обладают, на каких основаниях это имущество приобретено и как будет использоваться»,— отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT.

Как пояснили журналистам РИА Новости в постпредстве РФ при ЕС, запрет на ввоз в Евросоюз автомобилей, зарегистрированных в РФ, нужен, чтобы «фактически сделать невозможным въезд в Евросоюз» российских граждан при отсутствии авиасообщения и ужесточении визового режима для россиян.

«В своей политике, направленной на тотальную дискриминацию россиян, Евросоюз дошёл до абсурда… Мы более чем уверены, что у Брюсселя не найдётся ответа на самый простой вопрос: как подобные ограничительные меры соотносятся с базовыми «ценностями» ЕС, включая право на собственность и принцип недискриминации?» — сообщили в постпредстве.

«Права россиян жёстко нарушаются»

Как заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, несмотря на крайне антироссийскую политическую линию Брюсселя, в странах ЕС весьма велико количество людей, «адекватно воспринимающих ситуацию» вокруг отношений с Россией, однако эти люди не допущены к системе принятия решений.

«В лучшем случае они находятся на средних ступеньках властной вертикали. А в самом Брюсселе сидят преимущественно русофобские еврочиновники, включая Урсулу фон дер Ляйен, которые одобряют феноменальные запреты на ввоз автомобилей, зарегистрированных в РФ, а также смартфонов российских граждан, без которых современный человек чувствует себя достаточно плохо. Это всё говорит о том, что руководство ЕС стремительно утрачивает способность адекватно реагировать на происходящее», — сообщил Межевич в беседе с RT.

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По его словам, судя по комментариям под постом Филиппо, в самом ЕС жители действительно осознают «дикость антироссийских решений» Еврокомиссии.

«В Европе начинают ощущать весь ужас своего положения: появляется всё больше людей, правда, как правило, не занимающих руководящих позиций в структурах европейской власти, которые понимают, что происходит на самом деле и что права россиян жёстко нарушаются такими рестрикциями ЕС», — отметил Межевич.

Он считает, что документ ЕК с пояснениями о запрете на ввоз личных автомобилей россиян и других вещей появился именно сейчас, поскольку ЕС «исчерпал свои санкционные возможности».

«Что-то антироссийское делать надо, с точки зрения Брюсселя, а что делать — абсолютно непонятно. Все возможности влияния исчерпаны — отсюда это убожество, которое мы с вами наблюдаем в виде пояснений о запрете ввоза машин и других личных вещей, включая смартфоны. Евросоюз уже просто не знает, какие санкции ввести. Если раньше, услышав об идее запретить жителям ЕС дышать российским воздухом, следовало бы посмеяться, то теперь не до смеха: и такое могут принять», — заявил Межевич.

По мнению старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, Евросоюз «просто зашёл в тупик».

«Те санкционные пакеты, которые он вводил в течение полутора лет, не реализовали поставленные задачи. Всё, предел фантазии — креативность закончилась, остались только извращения. ЕК ссылается на регламент Совета ЕС 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине, который был принят ещё 31 июля 2014 года, но который сейчас решили интерпретировать не в пользу россиян», — сказал эксперт.

Камкин сравнил антироссийские ограничения ЕС с расистскими законами Третьего рейха.

«Запреты для россиян напоминают нюрнбергский расовый закон гитлеровской Германии, где целые национальные группы объявлялись неполноценными, их имущество изымалось и дальше их отправляли в концлагеря. Соответственно, ЕК и лично госпожа фон дер Ляйен фактически находятся в полушаге от подобных законов, поскольку данные ограничения носят совершенно унизительный характер, особенно применительно к личным вещам», — сказал эксперт в комментарии RT.

Он также отметил, что европейская политика всё больше напоминает «какой-то сумасшедший дом».

«Подобные эксцессы, конечно, ни к чему хорошему не приведут, только к взаимному отчуждению России и ЕС. Не стоит забывать, что в странах Европы проживает немалое количество российских соотечественников, в том числе те, которые оказались там по рабочей или учебной визе. Европейцы провоцируют РФ на железный занавес. Однако России не стоит отвечать зеркально — лучше предоставить адекватно мыслящим европейцам альтернативу тому безумию, которое творится в Европе», — заключил эксперт.