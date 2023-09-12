Неудавшаяся изоляция: почему на Западе недовольны декларацией по итогам саммита G20

В Вашингтоне не согласны с тем, что декларация саммита G20 в Индии стала свидетельством смягчения позиции стран «Большой двадцатки» по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. При этом она признала, что подобрать слова в итоговом документе, которые удовлетворили бы США и другие страны, было трудно. Как пишут СМИ, декларация подвергается критике на Западе за то, что в ней опущены некоторые из «наиболее агрессивных формулировок» с осуждением России на фоне ситуации на Украине. По мнению экспертов, всё, что остаётся Западу, — это принять итоги саммита. Для США и их партнёров сейчас важно «сохранить лицо при плохой игре», отмечают аналитики.

В Вашингтоне не считают декларацию саммита G20 в Индии смягчением позиции стран «Большой двадцатки» по Украине. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен, которая сопровождала президента Соединённых Штатов Джо Байдена на саммите G20.

«США не считают, что использование таких формулировок каким-либо образом смягчает позицию G20 по Украине, — цитирует Financial Times (FT) Йеллен. — Разумеется, подобрать слова, которые удовлетворили бы США и другие страны, было трудно, однако мы понимали, что наши формулировки должны быть жёсткими, причём жёсткими по существу. Фактически эти формулировки и являются очень жёсткими».

Как уточняет FT, итоговый документ «подвергается критике» на Западе за то, что в нём «опущены некоторые из наиболее агрессивных формулировок с осуждением России» на фоне ситуации на Украине, если сравнивать их с теми, которые использовались в заключительном документе предыдущего саммита G20 на Бали. Отсутствие глобального консенсуса по Украине стало, по мнению издания, ударом для стран Запада.

Напомним, в Делийской декларации лидеров «группы двадцати» говорится, что стороны будут приветствовать «все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который будет отвечать всем целям и принципам Устава ООН «в интересах содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами».

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Ранее в конгрессе США заявили, что декларация по итогам саммита G20 стала «пощёчиной» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью CNN сообщил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Он напомнил, что в прошлогоднем коммюнике Украине давалась надежда на вхождение в состав НАТО после договоров о безопасности и завершения конфликта. Теперь же, по словам сенатора, в заявлении G20 нет информации о российской «агрессии».

«В прошлом году страны G20 заявили, что после того, как по окончании войны будут заключены соглашения о безопасности, у Украины в общем-то есть перспектива в дальнейшем вступить в НАТО. В этом году они заявляют, что агрессии со стороны России нет, что является серьёзным отступлением от прошлогодней позиции и настоящей пощёчиной Зеленскому на фоне украинского контрнаступления. Хуже момента и не придумаешь», — заявил он.

В свою очередь, кандидат в президенты США Никки Хейли назвала решение G20 «победой России и Китая», а также раскритиковала Байдена за то, что тот не смог склонить группу занять более жёсткую позицию.

Саммит G20 в Индии

Gettyimages.ru

© Dan Kitwood

«G7 не смогла победить G20»

Помимо политиков в США, итоги саммита G20 оценили и в Германии. Как пишет Die Zeit, «Шольц пытается продать результаты как успех, но реальность скорее разочаровывает». Так, издание отмечает, что в Нью-Дели не удалось изолировать Россию, поскольку большинство участников саммита «хочет смотреть вперёд и говорить о мирных переговорах, а не о том, как усилить давление на Россию».

«Многополярный мир, о котором так часто и с любовью говорит Олаф Шольц, в настоящее время развивается — и быстрее, чем многим хотелось бы. И в направлении, которое скорее вызовет на Западе разочарование, чем эйфорию», — сообщает Die Zeit.

В МИД РФ заявили, что у стран Запада не получилось «украинизировать» всю повестку саммита «Большой двадцатки» в Индии.

«Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В свою очередь, как сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, саммит «двадцатки» является сигналом мира Западу, что попытки свести проблемы к Украине многим надоели.

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели — сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели», — написал Косачёв в своём Telegram.

По его словам, одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского союза, ставшего теперь постоянным членом «группы двадцати» в том же статусе, что и Евросоюз.

«Это значит, что влияние мирового большинства в G20 будет и дальше расти и навязывать ему сугубо западные темы станет ещё более проблематично», — пояснил Косачёв.

При этом он отметил, что «Киев в бешенстве от саммита». По мнению политика, это лишь подтверждает успех международного сообщества «в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки», в которую, как считает вице-спикер, Западу «пока не получается предложить что-либо конструктивное».

МИД Украины

РИА Новости

© Стрингер

Ранее в МИД Украины выразили недовольство пунктом декларации G20 о конфликте в стране, подчеркнув, что «группе двадцати» «нечем гордиться».

Болезненные итоги для Запада

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, основным итогом принятой на саммите G20 декларации стало отсутствие в тексте документа обвинений в адрес РФ. По его словам, это не понравилось Западу во главе с Вашингтоном, «но они в этом не признаются».

«Как в США, так и в других западных странах на самом деле весьма болезненно восприняли итоги G20. На саммите произошла консолидация Глобального Юга и БРИКС. Это очень нехороший звоночек для Запада, поскольку такой союз имеет для него потенциально очень серьёзные издержки. Ведь главенство G7 при таком геополитическом раскладе становится полностью подорванным», — пояснил эксперт.

По словам Семибратова, всё, что остаётся Западу в сложившихся обстоятельствах, — это, «оправдываясь, принять итоги саммита».

«Отсюда и попытки Вашингтона, а также Берлина сохранить лицо при плохой игре, отвергая идеи о том, что декларация G20 — свидетельство геополитического проигрыша Запада, который не смог протащить свои русофобские реляции в повестку этого мероприятия», — отметил аналитик.

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В свою очередь, в интервью с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман сказал, что попытки Запада ограничить РФ на саммите «двадцатки» были заведомо тщетны.

«Изолировать Россию на площадке G20 было невозможно. Желающим сделать это потребовалось бы навязать свою волю крупнейшим развивающимся странам, которые ощущают себя как независимые от Брюсселя и Вашингтона центры силы. В этих развивающихся государствах проживает более половины населения нашей планеты. Пытаясь изолировать Россию, Запад сам загоняет себя в международную изоляцию», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что США потерпели дипломатический провал в попытках представить РФ «страной-агрессором» в финальной декларации.

«Очевидно, что этот документ получился не таким, каким бы его хотели видеть зарубежные покровители режима президента Украины Владимира Зеленского», — пояснил Фельдман.

При этом в дальнейшем позиции Запада в «двадцатке» могут пошатнуться ещё больше, полагает Фельдман.

«По мере расширения G20 за счёт включения в неё африканских государств, придерживающихся чёткой антиколониальной линии, влияние Запада в данной организации и мире в целом будет ослабевать. Не исключено, что США и Европейский союз в какой-то момент почувствуют себя в этом формате настолько некомфортно, что будут вынуждены его покинуть и проводить свои встречи в узком кругу друзей», — отметил Фельдман.

По словам эксперта, декларация по итогам саммита G20 действительно доказывает, что мир «не вращается вокруг украинской тематики».

«В международной повестке есть вопросы не менее важные, в частности нехватка пресной воды, бедность, голод, изменение климата и угроза новой пандемии. Украинский кризис беспокоит Индию, Китай и другие развивающиеся страны лишь в той мере, в какой он препятствует свободной международной торговле и кооперации», — сказал Фельдман.

Саммит G20 в Индии

AP

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Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что Западу не удалось продавить свою повестку, поскольку «тут сыграли свою роль» Индия и Китай, а также другие страны.

«Хотя украинская повестка важна для Запада, для остальных она не является настолько животрепещущей. Ни Индия, ни Китай, ни другие государства не будут присоединяться к Западу, который преследует цель нанести поражение России», — заявил эксперт в комментарии RT.

По мнению Рогулёва, тенденция изменений внутри «Большой двадцатки» очевидна и она складывается не в пользу западных стран.

«Если раньше Запад почти не встречал никакого сопротивления и мог делать всё что заблагорассудится, то сейчас ему приходится учитывать мнения и других государств «Большой двадцатки», — заключил эксперт.