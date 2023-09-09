Диалог на фоне разногласий: чего ожидать от саммита «Большой двадцатки» в Индии

В столице Индии 9 сентября начал работу ежегодный саммит лидеров и представителей стран группы G20 — объединения двадцати крупнейших экономик мира. Россию на мероприятии будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Индия, председательствующая в 2023 году в «двадцатке», отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в участии в саммите, несмотря на соответствующее желание США. С точки зрения аналитиков, этот переговорный формат всё ещё представляет определённый интерес для ведущих мировых держав, включая Россию. Однако в последнее время его значимость снижается на фоне развития таких сообществ, как БРИКС, говорят эксперты.

В Нью-Дели 9 сентября стартовал ежегодный саммит G20 — объединения двадцати крупнейших экономик мира. На этот раз мероприятие принимает у себя Индия, председательствующая в группе в 2023 году.

Ожидается, что по итогам саммита будет принята декларация. Представитель Индии в G20 Амитабх Кант ранее сообщил, что этот документ почти готов и вскоре будет представлен для одобрения лидеров стран — участниц саммита.

В этом году саммит G20 пройдёт без участия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на нём представит глава МИД Сергей Лавров, а Китай — премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян.

«Общей декларации не будет»

Напомним, в преддверии встречи в формате «двадцатки» Сергей Лавров указал, что в мандат объединения не входят вопросы внешней политики и безопасности, однако представители Запада на каждом из мероприятий в рамках индийского председательства в G20 затрагивали украинскую проблематику.

«Никакие вопросы внешней политики и политики безопасности в мандат «двадцатки» не входят. Казалось бы, вопрос закрыт. Но нет, в ходе индийского председательства, которое проводит около 200 полезных мероприятий по разным секторам мировой экономики, окружающей среды, инвестиционным вопросам, механизмам расчётов, финансов, Запад на каждом из этих мероприятий поднимал тему Украины», — сообщил Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО 1 сентября.

Место проведения саммита в Нью-Дели

AFP

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Глава российской дипломатии при этом сообщил, что Россия не примет декларацию G20 без позиции Москвы по мировым кризисам.

«В любом случае общей декларации от имени всех членов «группы двадцати», в которой не будет отражена наша позиция, на саммите не будет. Есть вариант работы, когда председательство, видя непримиримые разногласия по той или иной причине, в данном случае по причине капризов Запада, просто выпускает коммюнике председателя, которое не обязывает ни одну страну ни к чему, что там написано. Но это будет не очень хорошо, и это не наш выбор. Ещё вариант — принять документ, который посвящён конкретным решениям в сфере компетенций «двадцатки», а всё остальное пусть каждый скажет от своего имени, и на этом разойдёмся», — подчеркнул Сергей Лавров.

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Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на одного из представителей Франции сообщило, что страны — участницы G20 якобы выработали единый подход по украинскому вопросу. Издание также допустило, что западным государствам ещё предстоит прийти к компромиссу с Россией.

Кроме того, накануне саммита советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите в том или ином качестве.

«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой, это играет позитивную роль», — приводит слова Салливана ТАСС.

Однако ранее в августе спецсекретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил, что Украина не вошла в список стран, приглашённых на саммит. Позднее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар указал, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. По его словам, Нью-Дели рассматривает данный формат как площадку для обсуждения глобального роста.

«G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения», — приводит его слова РБК.

Ряд СМИ допускают, что, помимо Украины, на саммите ожидаемо будет затронута тема Африки. Так, Bloomberg сообщает, что представители Евросоюза якобы планируют воспользоваться отсутствием на саммите Владимира Путина и Си Цзиньпина, чтобы активизировать свои контакты с африканскими государствами.

В частности, отмечается, что в переговорах с представителями стран этого континента примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Шарль Мишель сообщил, что G20 достигла согласия по вопросу о приёме Африканского союза в ряды группы. Мишель пояснил, что союз, в который входят 55 стран, приглашается на саммиты объединения, однако хочет получить статус постоянного члена по аналогии с Евросоюзом.

Присоединение Африканского союза к G20 поддерживают и в России. Так, надежду на полноправное членство союза в группе в июле выразил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в рамках встречи с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом на полях форума Россия—Африка.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассматривает союз «как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создаёт условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей».

«Значимость ещё не утеряна»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, саммит G20 превратился в площадку для переговоров двух конкурирующих международных блоков.

«Особенностью G20 является то, что на площадке собираются как бенефициары ныне существующего однополярного мирового порядка — страны коллективного Запада, так и государства — сторонники многополярного мира. Причём у этого явления есть и плюсы, и минусы. Зачастую из-за существенной разницы в мнениях государства не могут договориться, но, так как все они находятся на одной планете, должен быть диалог и обмен мнениями даже среди противоборствующих групп», — говорит специалист.

Флаги стран G20

AP

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При этом, с его точки зрения, несмотря на уникальность «двадцатки», этот формат начинает устаревать на фоне стремительно развивающегося БРИКС.

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Схожей позиции придерживается сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он уверен, что Запад попытается использовать «Большую двадцатку» для того, чтобы перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга.

«Однако не факт, что у западного блока получится укрепить свои позиции с помощью этого формата. Мир фрагментируется, нейтральных и колеблющихся становится всё меньше и меньше. В любом случае в случае неудачи Соединённые Штаты вместе со своими союзниками постараются всё дальше продвигать свою единую информационную повестку», — отметил Блохин в разговоре с RT.

С его точки зрения, в настоящий момент двумя ключевыми аспектами этой повестки являются украинский конфликт и ситуация вокруг Тайваня.

«Я полагаю, что коллективный Запад будет настаивать на включении своей позиции по этим вопросам в совместную декларацию. Россия и Китай это понимают, и, вероятно, именно поэтому лидеры этих государств решили не тратить своё время на очередной междусобойчик западных стран», — говорит Блохин.

При этом, как напоминает Семибратов, по одному из вопросов Индия отстояла свою позицию, отказав Зеленскому в участии в саммите в любом формате.

«Отсутствие украинского президента ни в коей мере не снизит желание Запада как можно активнее использовать тему кризиса на Украине для оказания политического давления на Москву. Однако то, что организаторы форума продвинули свою суверенную позицию, уже указывает на развитие самостоятельности стран Глобального Юга», — рассуждает аналитик.

Эксперт убеждён, что в рамках нынешнего саммита G20 странам не удастся выработать какой-то единый план действий из-за слишком больших противоречий во внешней политике.

«Тем не менее напомню, что G20 — это не ООН, в рамках формата не должны решаться геополитические вопросы. В первую очередь объединение создавалось для поиска решений глобальных финансовых и экономических проблем. В рамках саммита участники смогут обсудить постковидное торможение развития экономик, криптовалюты, цифровизацию и так далее. Значимость G20 ещё не утеряна, но перспективы здесь незавидные», — резюмировал эксперт.