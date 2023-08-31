«Игра взаимоисключающих положений»: в парламенте Великобритании впервые назвали Тайвань независимой страной

Британский парламент впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе. Это произошло на фоне визита в КНР главы МИД Соединённого Королевства. Такая формулировка содержится в докладе комитета по иностранным делам палаты общин. В документе также говорится о необходимости совместно с союзниками начать подготовку санкций, чтобы сдержать Пекин, а Китай называется угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают такой шаг провокационным и напоминают, что Запад так же вёл себя в отношении России.

Комитет по иностранным делам нижней палаты парламента Великобритании впервые назвал Тайвань независимой страной. Такая формулировка была использована в докладе комитета, который был опубликован на фоне визита в Китай главы британского МИД Джеймса Клеверли.

«Тайвань — уже независимая страна, которая называется Китайской Республикой. Тайвань обладает всеми признаками государственности, в том числе постоянным населением, определённой территорией, органами власти и способностью вступать в отношения с другими государствами. Ему не хватает лишь более широкого международного признания», — говорится в докладе.

По словам председателя комитета от правящей Консервативной партии Алисии Кернс, это первый случай, когда в отчёте парламента Великобритании делается такое заявление.

«Мы понимаем позицию Китая, но не принимаем её (как комитет по иностранным делам. — RT). Необходимо, чтобы министр иностранных дел твёрдо и открыто встал на сторону Тайваня и дал понять, что мы будем поддерживать право Тайваня на самоопределение», — приводит её слова издание Politico.

В докладе также содержится призыв к правительству Великобритании совместно с союзниками начать подготовку санкций против Пекина, чтобы сдержать потенциальные силовые действия КНР в отношении Тайваня и предотвратить возможную экономическую блокаду острова, который поставляет «90% самых передовых полупроводников в мире».

Кроме того, в комитете заявили, что Лондон слишком осторожен в отношении КНР и должен ослабить самостоятельно введённые ограничения на общение с официальными представителями Тайваня.

Также в докладе говорится, что Китай представляет угрозу для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, а политика КНР по отношению к Британии характеризуется «повышенной агрессией».

Заявления комитета по иностранным делам палаты общин прокомментировали в МИД КНР. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что депутаты «меняют местами правильное и неправильное, путают чёрное с белым».

«Китай призывает британский парламент придерживаться принципа одного Китая и перестать направлять неправильные сигналы тайваньским сепаратистским силам», — сказал он.

Лондонские выезды

Напомним, что это уже не первый демарш Великобритании в отношении КНР, связанный с вопросом о принадлежности Тайваня. В мае остров с пятидневным визитом посетила бывшая глава МИД и экс-премьер Соединённого Королевства Лиз Трасс, которая по-прежнему имеет мандат депутата парламента от правящей Консервативной партии.

Трасс стала самым высокопоставленным британским политиком, посетившим Тайвань со времён Маргарет Тэтчер, которая была на острове после своего ухода с поста главы кабмина.

Трасс во время своего визита заявила, что Европа должна «поддерживать такие свободные демократии, как Тайвань, перед лицом агрессии со стороны китайского режима». Она также сказала, что для противодействия КНР требуется создать экономический аналог НАТО, и призвала Европу не допустить «дальнейшей интеграции с китайской экономикой».

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит на остров Трасс, назвал его «комедией», которую на деньги налогоплательщиков профинансировала Демократическая прогрессивная партия Тайваня.

В свою очередь, в посольстве КНР в Лондоне назвали визит Трасс «опасным политическим спектаклем, который не принесёт Великобритании ничего, кроме вреда».

«Мы призываем соответствующего британского политика исправить её проступок, перестать устраивать политические шоу вокруг тайваньского вопроса и прекратить потворствовать и оказывать поддержку сепаратистским силам «независимости Тайваня», — подчеркнули в дипмиссии.

Вопрос принадлежности Тайваня, расположенного в 180 км от юго-восточного побережья континентального Китая, в последнее время стал камнем преткновения между Пекином и странами Запада, которые всё более открыто поддерживают сепаратистов.

Глава МИД Великобритании с главой МИД КНР Ван И

AP

© Florence Lo/Pool Photo

Напомним, что остров самостоятельно управляется с 1949 года и сохраняет символы Китайской Республики, заявляя о своей независимости.

В свою очередь, Пекин рассматривает остров как один из регионов КНР и считает неизбежным объединение Тайваня с континентальным Китаем в рамках единого государства. Официальные представители КНР неоднократно заявляли, что страна рассматривает поддержку Западом независимости Тайваня как посягательство на свою территориальную целостность.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Пекин не пойдёт ни на какие компромиссы в вопросе принадлежности острова.

«Тот, кто ожидает, что Китай пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. Всё это несбыточные мечты», — подчеркнул китайский лидер.

«Враждебные сигналы»

Формулировки британского парламента о независимости Тайваня выглядят по меньшей мере странно с точки зрения международной политики, так как официальный Лондон признаёт принцип одного Китая, отметил член комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству депутат Олег Матвейчев.

«Великобритания официально признаёт Тайвань частью Китая, поэтому такие заявления абсолютно неприемлемы. Это враждебные сигналы», — подчеркнул собеседник RT.

Тайбэй

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Великобритания таким образом демонстрирует, что она готова вместе с США довести ситуацию с Тайванем до конфликтной стадии, добавил парламентарий.

«Это (заявление комитета палаты общин. — RT) повторяет провокационное поведение США, которые заявляют, что они собираются защищать Тайвань. От кого? При этом официально Вашингтон придерживается принципа одного Китая, согласно которому КНР является метрополией для Тайваня, поэтому слова у них расходятся с делом. Мы видим, что они всё время делают такие оговорки и высказывания, которые по большому счёту не признают суверенитет Китая над Тайванем, и это добавляет конфликтности», — отметил Матвейчев.

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Британские парламентарии намеренно опубликовали свой доклад на фоне визита главы МИД страны в Китай, это спланированная политическая провокация в отношении Пекина, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Запад таким образом проверяет Китай на прочность, пытаясь вызвать резкую реакцию, которая дала бы повод обвинить Пекин в агрессии. Страны Запада всё время призывают КНР не допускать эскалации, при этом не идя ни на какие уступки в отношении Пекина. Такое же поведение было и в отношении России в последние несколько лет. В Пекин посылаются министры и делегации с визитами, но все переговоры заканчиваются тем, что Запад говорит: уступайте нам, а мы будем исходить из своих собственных интересов», — отметил эксперт.

С этим связана и непоследовательная позиция Великобритании, США и их союзников по НАТО в отношении принципа одного Китая, добавил Брутер.

«Эта та же самая игра взаимоисключающих положений. То мы за один Китай, то мы за полтора Китая, то мы за один Китай, но в Тайвань едем. Разговоры на эту тему будут всегда в пользу Запада, потому что они всегда будут трактовать своё поведение как правильное, а китайское — как неправильное. Здесь вопрос в том, как КНР будет отвечать, ведь Запад очевидно понимает только язык силы», — заключил эксперт.