Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине

Все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции.

© AFP 2023 / MONEY SHARMA

«Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине», — говорится в публикации. При этом ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.