Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
Все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции.
- © AFP 2023 / MONEY SHARMA
«Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине», — говорится в публикации.
При этом ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.
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