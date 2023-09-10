В палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому»

Декларация по итогам саммита G20 стала «пощёчиной» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью CNN заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Он напомнил, что в прошлогоднем коммюнике Украине давалась надежда на вхождение в состав НАТО после договоров о безопасности и завершения конфликта. Теперь же, по словам сенатора, в заявлении G20 говорится, что никакой российской агрессии нет.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 было достигнуто согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.