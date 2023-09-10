Косачёв: декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив G7
- РИА Новости
«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.
По его словам, саммит «двадцатки» является сигналом мира Западу, что попытки свести проблемы к Украине надоели.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.
Также газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.