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Косачёв: декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив G7

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Итоговая декларация G20 говорит о том, что антироссийские инициативы Запада провалились, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Косачёв: декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив G7
  • РИА Новости

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

По его словам, саммит «двадцатки» является сигналом мира Западу, что попытки свести проблемы к Украине надоели.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.

Также газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.

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