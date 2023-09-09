Президент Бразилии назвал неуместным обсуждение Украины в формате G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.

Он напомнил, что это сообщество создавали в связи с кризисом 2008 года для обсуждения экономических вопросов и других тем, поэтому Индия не может быть площадкой для разговоров по этому конфликту.

По словам президента, для обсуждения украинских событий нужно задействовать институты ООН.

«19 сентября начинается ГА ООН. Вопросы войны и мира нужно обсуждать там. Именно там нужно усаживать президента России Владимира Путина и президента Украины Зеленского за стол переговоров», — передаёт CNN Brazil слова бразильского лидера.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов на украинский конфликт и его оценок среди участников сообщества.