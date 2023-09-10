Макрон: на саммите G20 не стоит ждать прогресса в решении конфликта на Украине

На саммите G20 не стоит ожидать прогресса в разрешении украинского конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией, которая есть сегодня на месте», — приводит РИА Новости слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки».

Он отметил, что это не то, место, где возможен дипломатический прогресс по данному вопросу.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.

Также газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.