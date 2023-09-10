Лавров заявил, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20
- РИА Новости
«Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — заявил он.
Лавров подчеркнул, что украинский кризис был упомянут в обсуждении в ходе саммита, однако «исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют».
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.
Также газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.