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Лавров заявил, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что странам Запада не удалось «украинизировать» всю повестку саммита «Большой двадцатки» в Индии.
Лавров заявил, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20
  • РИА Новости

«Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что украинский кризис был упомянут в обсуждении в ходе саммита, однако «исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.

Также газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.

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