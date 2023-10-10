NYT: несмотря на санкции, Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП
Об этом пишет The New York Times.
«Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — говорится в статье.
По словам Коэн, Москва нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику.
Ранее президент Владимир Путин заявил о выходе на новый этап развития российской экономики.
Также российский лидер заявил о разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.