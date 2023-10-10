Узнать больше

NYT: несмотря на санкции, Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП

Короткая ссылка
Экономический обозреватель Патрисия Коэн выразила предположение, что экономика России, несмотря на санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США.

Об этом пишет The New York Times.

«Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — говорится в статье.

По словам Коэн, Москва нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. 

Ранее президент Владимир Путин заявил о выходе на новый этап развития российской экономики.

Также российский лидер заявил о разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить