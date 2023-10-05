Путин заявил о разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.

«Бреттон-Вудская система — она когда-то была создана на основе доллара, но всё это постепенно рушится. Валюта — это производная от мощи экономики страны, которая эмитирует эту валюту. Доля американской экономики в мировом ВВП сокращается, и это очевидная вещь, это статистические данные», — сказал он.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.