Путин заявил о разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы
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«Бреттон-Вудская система — она когда-то была создана на основе доллара, но всё это постепенно рушится. Валюта — это производная от мощи экономики страны, которая эмитирует эту валюту. Доля американской экономики в мировом ВВП сокращается, и это очевидная вещь, это статистические данные», — сказал он.
1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.