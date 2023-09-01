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Лавров: 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

«Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаимных расчётов между странами Евразийского экономического союза осуществлялось не в долларах, а в национальных и дружественных валютах. А в этом году ожидается 90%», — сказал он.

По словам министра, процесс дедолларизации как самостоятельная цель не выдвигался при создании ЕАЭС, однако страны союза должны себя обезопасить от «произвола и капризов» США.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны — члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.

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