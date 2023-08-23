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Путин призвал БРИКС расширять расчёты в нацвалютах

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Президент России Владимир Путин призвал страны — члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.
Путин призвал БРИКС расширять расчёты в нацвалютах
  • РИА Новости

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года... и выработке новых долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных и антимонопольных органов», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.

Посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун выразил надежду, что страны БРИКС создадут единую валюту объединения.

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