Лавров назвал повышение роли нацвалют одной из центральных тем саммита БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.

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