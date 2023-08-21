Лавров назвал повышение роли нацвалют одной из центральных тем саммита БРИКС
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«В числе безусловных приоритетов — укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платёжных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчётах», — заявил он.
По словам министра, вышеуказанные темы будут в фокусе внимания на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
Ранее президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф заявила, что для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчётах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).