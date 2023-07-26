Банк БРИКС: для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий
- РИА Новости
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Об этом она сказала в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал «Россия 24».
«Нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли свои внешнеторговые операции в национальных валютах», — цитирует её РИА Новости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчётах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).