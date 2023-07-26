Банк БРИКС: для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий

Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф заявила, что для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий.

Об этом она сказала в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал «Россия 24».

«Нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли свои внешнеторговые операции в национальных валютах», — цитирует её РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчётах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).