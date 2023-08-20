Посол КНР в ЮАР выразил надежду на создание единой валюты стран БРИКС
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«Это определённо наша надежда — на следующем этапе нашего финансового и валютного сотрудничества», — приводит News24 его слова.
Ранее бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста-младший выразил надежду, что страны БРИКС серьёзно займутся созданием новой валюты R5.
Чтобы новая валюта выполняла все денежные функции, она должна вызывать доверие — это важно, следовательно, её выпуск должен быть строго регламентирован, отметил он.
Батиста-младший допустил, что на первом этапе новая валюта может использоваться в качестве денежной единицы для определённых транзакций и официальных бухгалтерских записей, а также для замены доллара во внутреннем учёте в Новом банке развития БРИКС.