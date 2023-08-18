Экс исполнительный директор МВФ в Бразилии заявил, что действия США подрывают доверие к доллару

Использование доллара в качестве оружия против недружественных стран со стороны США подрывает доверие к доллару. Об этом заявил бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста-младший.

«Доллар останется очень важной валютой, но тот факт, что США используют его в качестве оружия против тех стран, которые Запад считает враждебными, очень сильно подрывает доверие к американской валюте», — заявил он.

Батиста-младший подчеркнул, что доверие к валюте является важным элементом её существования.

«По мере того, как мир будет становиться всё более многополярным, роль доллара будет ослабевать, особенно если применять его в геополитических целях, как сейчас сделано в отношении России», — отметил эксперт.

Экономист выразил надежду, что страны БРИКС серьёзно займутся созданием новой валюты R5.

«Это нелегко и требует большой работы, но это будет важным шагом к тому, чтобы сделать международную валютную систему более разнообразной и отвечающей потребностям наших стран», — подытожил Батиста-младший.

Чтобы новая валюта выполняла все денежные функции, она должна вызывать доверие — это важно, следовательно, её выпуск должен быть строго регламентирован, отметил он.

Батиста-младший допустил, что на первом этапе новая валюта может использоваться в качестве денежной единицы для определённых транзакций и официальных бухгалтерских записей, а также для замены доллара во внутреннем учёте в Новом банке развития БРИКС.

В июне министр финансов России Антон Силуанов в интервью корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури на ПМЭФ заявил, что больше нет доверия к расчётам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада.