Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр финансов России Силуанов: больше нет доверия к расчётам в долларах и евро

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури на ПМЭФ заявил, что больше нет доверия к расчётам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада.

«Это касается не только России и Китая — это касается и других стран, которые также всё больше и больше начинают осуществлять расчёты в национальных валютах или в надёжных валютах тех стран, в которых уверены», — отметил Силуанов.

Он считает, что «доллар сам подрубил себе сук». По мнению министра, всё больше расчётов будет осуществляться в цифровых валютах. 

Также он заявил, что Россия запускает свой цифровой рубль, который будет неподвластен никаким ограничениям.

Ранее Силуанов в интервью газете «Известия» заявил, что России удалось справиться с беспрецедентным давлением со стороны западных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить