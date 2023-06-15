Министр финансов России Силуанов: больше нет доверия к расчётам в долларах и евро

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури на ПМЭФ заявил, что больше нет доверия к расчётам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада.

«Это касается не только России и Китая — это касается и других стран, которые также всё больше и больше начинают осуществлять расчёты в национальных валютах или в надёжных валютах тех стран, в которых уверены», — отметил Силуанов.

Он считает, что «доллар сам подрубил себе сук». По мнению министра, всё больше расчётов будет осуществляться в цифровых валютах.

Также он заявил, что Россия запускает свой цифровой рубль, который будет неподвластен никаким ограничениям.

Ранее Силуанов в интервью газете «Известия» заявил, что России удалось справиться с беспрецедентным давлением со стороны западных стран.