Захарова заявила, что дедолларизация является реальностью
«Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой», — цитирует её ТАСС.
Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.
«Эта валюта используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения её в кошмар», — заключила политик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.