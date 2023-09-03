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Захарова заявила, что дедолларизация является реальностью

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

«Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.

«Эта валюта используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения её в кошмар», — заключила политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.

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