Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Делового форума объединения.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей», — сказал президент.

Он добавил, что доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках объединения снижается — в прошлом году она составила всего лишь 28,7%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в БРИКС обсуждается возможность создания альтернативной доллару единицы расчёта.