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Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС

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Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.
Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Делового форума объединения.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей», — сказал президент.

Он добавил, что доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках объединения снижается — в прошлом году она составила всего лишь 28,7%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в БРИКС обсуждается возможность создания альтернативной доллару единицы расчёта.

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