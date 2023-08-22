Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС
- РИА Новости
Об этом он сказал в видеообращении к участникам Делового форума объединения.
«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей», — сказал президент.
Он добавил, что доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках объединения снижается — в прошлом году она составила всего лишь 28,7%.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в БРИКС обсуждается возможность создания альтернативной доллару единицы расчёта.