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Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативной доллару единицы расчёта

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В БРИКС обсуждается возможность создания альтернативной доллару единицы расчёта.
Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативной доллару единицы расчёта
  • РИА Новости

Об этом в интервью телеканалу CGTN сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Доверие к таким валютам, как доллар и евро, подрывается, передаёт его слова РИА Новости.

«Мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчётов», — отметил Силуанов.

Это может быть расчётная единица для государств, входящих в БРИКС, уточнил российский министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.

Посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун выразил надежду, что страны БРИКС создадут единую валюту объединения.

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