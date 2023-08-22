Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативной доллару единицы расчёта
- РИА Новости
Об этом в интервью телеканалу CGTN сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
Доверие к таким валютам, как доллар и евро, подрывается, передаёт его слова РИА Новости.
«Мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчётов», — отметил Силуанов.
Это может быть расчётная единица для государств, входящих в БРИКС, уточнил российский министр.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.
Посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун выразил надежду, что страны БРИКС создадут единую валюту объединения.