Узнать больше

Минфин России ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год

Короткая ссылка
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.
Минфин России ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, в целом ведомство реализует бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий.

«Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики — темпы роста экономики больше 2%, 2,2—2,3% ежегодно на протяжении трёх лет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Силуанов заявил о необходимости быть готовыми к различным сценариям.

«Бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались», — подчеркнул министр.

Глава Минфина России отметил, что набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, при этом структурный дисбаланс также никуда не делся, как и санкции.

«Как вводились, так и продолжают вводиться в отношении нашей страны. Поэтому нам надо быть ко всему готовыми», — заключил он.

Ранее Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить