Минфин России ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.

Об этом он сказал во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, в целом ведомство реализует бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий.

«Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики — темпы роста экономики больше 2%, 2,2—2,3% ежегодно на протяжении трёх лет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Силуанов заявил о необходимости быть готовыми к различным сценариям.

«Бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались», — подчеркнул министр.

Глава Минфина России отметил, что набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, при этом структурный дисбаланс также никуда не делся, как и санкции.

«Как вводились, так и продолжают вводиться в отношении нашей страны. Поэтому нам надо быть ко всему готовыми», — заключил он.

Ранее Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги.