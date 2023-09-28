Глава Минфина Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги
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Об этом он сказал во время пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.
Силуанова спросили, рассматривается ли возможность изменения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и роста ставки до 20%.
«Если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами — «спутниками» к бюджету, никаких изменений базовых налогов не предусматривается», — ответил он.
Также Силуанов заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.