Глава Минфина Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги.

Об этом он сказал во время пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Силуанова спросили, рассматривается ли возможность изменения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и роста ставки до 20%.

«Если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами — «спутниками» к бюджету, никаких изменений базовых налогов не предусматривается», — ответил он.

Также Силуанов заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.