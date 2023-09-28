Узнать больше

Глава Минфина Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги

Короткая ссылка
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги.
Глава Минфина Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом он сказал во время пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. 

Силуанова спросили, рассматривается ли возможность изменения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и роста ставки до 20%.

«Если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами — «спутниками» к бюджету, никаких изменений базовых налогов не предусматривается», — ответил он.

Также Силуанов заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить