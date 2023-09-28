Силуанов: никакого секвестра бюджета России нет

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что бюджет России сформирован «здоровый и нормальный».

«Поэтому никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета России в 2024 году ожидаются на уровне 35 трлн рублей. При этом расходы российского бюджета прогнозируются на уровне 36,6 трлн рублей.