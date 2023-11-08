«Симпатии к ним растут»: эксперты — о возможности усиления альтернативных политических сил в Европе

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в случае победы России в конфликте на Украине в Европарламенте появится больше «экстремистских голосов». Он указал на рост симпатий к европейским «правым и популистам», которые критикуют поддержку Украины и недовольны разрывом связей с Россией. В связи с этим Чолаку призвал не ослаблять поддержку киевского режима. По словам экспертов, в Европе наблюдается рост симпатий к политикам, выступающим за национальные интересы, что подтверждается соцопросами и результатами выборов последних лет.

Премьер Румынии Марчел Чолаку призвал европейских союзников не ослаблять поддержку Киева. Это заявление политика приводит агентство Bloomberg, которому он дал интервью. Глава кабмина подчеркнул, что Румыния «продолжит помогать Украине, невзирая на политические издержки». Как полагает Чолаку, политические проблемы внутри ЕС «менее важны, чем прецедент, который создаст победа России».

Также румынский премьер напомнил журналистам о грядущих выборах в Европарламент. Политик опасается, что возможный успех представителей правых сил ослабит Евросоюз.

«Не стоит забывать, что в следующем году пройдут выборы в Европарламент, и если в нём появится больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС», — заявил Чолаку.

В интервью румынский премьер обратил внимание на рост симпатий к правым и популистским силам по всей Европе. Отмечается, что многие из представителей этих партий критикуют поддержку Украины и недовольны разрывом связей с Россией.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

AP

© Vadim Ghirda

5 ноября на сайте Bloomberg был опубликован материал о всплеске популярности немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую на Западе принято относить к лагерю правых и крайне правых сил. Агентство привело статистику, согласно которой уровень поддержки АдГ превышает 20% населения. При этом две главных традиционных партии страны — «Христианские демократы» и СДПГ — в значительной мере утратили прежний уровень доверия немцев.

Рост популярности правых в ФРГ журналисты объясняют проблемами, которые вызвал масштабный поток мигрантов из Ближнего Востока, и экономической рецессией — по прогнозам МВФ в 2023 году ВВП Германии уйдёт в минуc на 0,5%.

Поддержка правых возросла и во Франции. Оплотом консерваторов Пятой республики является партия «Национальное объединение», созданная год назад на основе «Национального фронта» Марин Ле Пен. Французские правые настаивают на том, чтобы Париж прекратил военные поставки Украине из-за угрозы вовлечения НАТО в конфликт с Россией.

К европейскому правому лагерю принято относить венгерского премьера Виктора Орбана. Несмотря на давление Брюсселя и США, Будапешт отказывается поставлять оружие Киеву, настаивает на запуске мирных переговоров и продолжает закупать российские энергоресурсы.

В середине октября на саммите «Один пояс — один путь» в Пекине Орбан провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным. По данным европейской прессы, беседа с российским лидером вызвала серьёзное беспокойство в Евросоюзе и усилила раскол внутри ЕС.

Ещё одним госдеятелем, чья политика противоречит либеральному европейскому мейнстриму, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Как и Орбан, он выступает против военной поддержки Киева. В конце октября оба политика отказались одобрять пакет помощи Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС.

RT обсудил с экспертами заявление Марчела Чолаку и политические перспективы политических сил, выступающих за национальные интересы.

— Насколько велика вероятность сокращения помощи Украине в связи с ростом популярности правых сил в Европе? Оправданы ли опасения румынского премьера?

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер:

— Я думаю, что опасения, анонсированные румынским премьером, преувеличены. Сегодня невозможно делать однозначные прогнозы об усилении правых сил и зависимости роста их популярности от исхода конфликта на Украине.

Как мне представляется, высказывания Марчела Чолаку в большей мере отражают метания внутри европейского истеблишмента, которые вызваны новой головной болью — обострением палестино-израильского конфликта.

Роберт Фицо в окружении своих сторонников

AFP

© VLADIMIR SIMICEK

С одной стороны, правящие круги в Европе стремятся поддержать Израиль и не допустить наплыв палестинских мигрантов, с другой — они пытаются сохранить достаточно высокий объём финансовой и военной помощи Украине и продолжать таким образом противостоять России.

Но такая политика неизбежно влечёт рост расходов. Соответственно, правительства государств-членов ЕС должны объяснить избирателям, почему всё больше бюджетных средств направляется на внешнюю политику, а не остаётся внутри стран.

Причём конфликт на Ближнем Востоке только набирает обороты и, по всей видимости, будет главным на повестке дня внешней политики ЕС. Новые обстоятельства на Ближнем Востоке диктуют необходимость сократить поддержку Украины и начать искать мирные формы разрешения конфликта.

Поэтому голоса несогласных с поддержкой Киева будут звучать громче. Европейцы уже устают от происходящего и от необходимости постоянно накачивать Киев оружием и деньгами.

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Конечно же, с таким подходом согласны далеко не все. Отсюда, наверное, и заявление румынского премьера о том, что ослаблять поддержку Украины ни в коем случае нельзя. Дескать, потом наступит катастрофа и триумф правых.

Доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова:

— Румынский премьер говорит о том, что поражение Киева обернётся взрывным ростом популярности консерваторов, националистов, тех, кого принято называть правыми и ультраправыми. Логику румынского премьера понять можно, но мне она представляется надуманной. Маловероятно, что именно снижение поддержки Украине усилит позиции правых.

Суть в том, что Евросоюз, как и остальной мир, живёт в эпоху перемен. Традиционные, если так можно выразиться, партии далеко не во всём соответствуют запросам граждан. На этом фоне появляются новые общественные и политические объединения, которые нередко называют популистскими.

Зачастую речь идёт о силах, которые выступают за то, чтобы государство расходовало меньше денег на внешнюю политику и помощь кому бы то ни было, в том числе Украине.

Такие лозунги импонируют многим людям. Число сторонников новых политических сил растёт, что подтверждается результатами выборов разных уровней и соцопросами.

Митинг «Альтернативы для Германии»

globallookpress.com

© Nicholas Muller / Keystone Press Agency

Политолог Андрей Суздальцев:

— Премьер-министр Румынии путает причину со следствием. Именно безудержная поддержка Украины усугубляет кризисные явления в ЕС, а возвышение правых и тех, кого называют популистами, началось ещё до СВО.

Симпатии к правым растут из-за того, что нынешние элиты ЕС откладывают решение накопившихся внутренних проблем и оправдывают это «агрессией России». Но рано или поздно это всё равно придётся делать.

Сам Евросоюз к переменам не готов, чем невольно подпитывает популярность правых. Например, Брюссель постоянно даёт понять, что не собирается всерьёз соблюдать принципы консенсуса, то есть реально учитывать мнения национальных государств.

В итоге популярность правых имеет под собой объективную почву, и она будет нарастать по мере того, как ЕС будет направлять всё больше и больше ресурсов на борьбу с Россией.

— При каких обстоятельствах возможен так называемый «правый разворот» Европы?

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер:

— Рассуждая на эту тему, стоит учитывать, что с началом СВО военно-политическая повестка стала для Европы ключевой. Европа пожертвовала своими экономическими интересами и дала возможность США усилить на неё своё политическое влияние.

Вполне нормально, что теперь европейцы начинают трезветь, начинают больше думать о своих интересах. Правые силы как раз позиционируют себя проводниками политики национальных интересов и зарабатывают на этом неплохие очки. Правда, как вписать эти идеи в общеевропейский контекст, как найти этот компромисс, они пока не знают.

На примере политики Венгрии мы видим, что отдельные государства способны добиваться для себя особых условий, но как будет выглядеть ЕС, если таких стран будет гораздо больше?

Вместе с тем не нужно торопиться с выводами неизбежности разворота Европы вправо или влево. Тем более с 2022 года мы наблюдаем только фрагментарные успехи правых.

Ситуация для Европы запутанная и неопределённая. Эта турбулентность не позволяет давать конкретных прогнозов. Но если же говорить про текущий расклад сил и общественных настроений, то эта картина станет более-менее понятной по итогам выборов в Европарламент.

Доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова:

Съезд лидеров «Национального объединения»

AFP

© Pascal GUYOT

— В самом ближайшем будущем правые и популисты могут добиться значительных политических успехов вплоть до назначения на высшие государственные посты. Однако не стоит полагать, что они полностью откажутся от поддержки Украины.

С высокой долей вероятности такие правительства сделают одобрение очередных антироссийских санкций и пакетов помощи Киеву предметом торга. Такая политика позволит им добиваться от Брюсселя больше уступок и разного рода преференций.

Популярность правых сил в Европе велика и постоянно растёт. Это касается не только Восточной Европы. Это Италия, Франция, Германия.

Главный упрёк в адрес новых политических сил связан с тем, что они анонсируют довольно простые рецепты решения широкого спектра сложных проблем и нестандартных угроз. Однако когда правые силы приходят во власть, то они становятся менее радикальными в своих заявлениях.

Зачастую правые встраиваются в уже сложившуюся систему ценностей и принципов. Относительно Украины они таковы, что вопрос сохранения её поддержки обсуждаться не должен. Брюссель активно продвигает нарратив консолидации ЕС для борьбы с внешней угрозой, под которой подразумевается Россия. И нужно признать, что такая политика приносит результаты.

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Это хорошо видно на примере Италии. Напомню, что в 2022 году там победила правоцентристская коалиция. Но вопреки опасениям сторонников поддержки Украины, внешняя политика Италии существенных изменений не претерпела.

Политолог Андрей Суздальцев:

— Если Евросоюз не изменит привычных подходов, а Россия одержит победу, в чём я лично не сомневаюсь, то, здесь я соглашусь с румынским премьером, Европа действительно может круто развернуться вправо.

Победа России априори дискредитирует правящие политические силы, ведь они рассчитывали на патронаж США, выбивали из бюджетов своих стран десятки миллиардов долларов на помощь тем, кто проиграл битву «за демократию и свободу». Мыслящие на перспективу политики в ЕС осознают огромный масштаб издержек помощи режиму Зеленского, но большая часть европейской элиты отказывается от смены устоявшегося восприятия конфликта на Украине.

Поэтому правые и так называемые популисты — это вполне себе здравомыслящие люди, способные выработать жизнеспособную программу действий. Однако нынешние правящие круги стремятся маргинализировать и дискредитировать практически каждого, кто идёт против общепринятого мейнстрима.

На таких политиков как раз и вешаются ярлыки «популистов» или «ультраправых», хотя, по существу, многие из них являются консерваторами и сторонниками приоритета национальных интересов.