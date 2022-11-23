Ле Пен заявила о необходимости прекратить поставки вооружения Киеву со стороны Франции

Бывший лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен выразила уверенность, что Франции необходимо прекратить поставлять вооружение Украине, поскольку это создаёт риски для её собственной безопасности.

«Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности», — приводит слова французского политика ТАСС. По словам Ле Пен, поставляемая Парижем техника необходима самой французской армии. Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.