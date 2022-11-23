Ле Пен заявила о необходимости прекратить поставки вооружения Киеву со стороны Франции
«Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности», — приводит слова французского политика ТАСС.
По словам Ле Пен, поставляемая Парижем техника необходима самой французской армии.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.